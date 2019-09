"Vuoi il mio posto auto? Prendi il mio handicap": proposta a Cairo per la tutela della disabilità

Uso improprio del posteggio disabili. Il consigliere comunale del gruppo "Cairo Democratica" Alberto Poggio lancia un'idea per sensibilizzare la cittadinanza su questa importante tematica.

"Perché non lanciare una campagna di sensibilizzazione del posteggio disabili. Oltre ai controlli di polizia locale a beneficio degli aventi diritto. Ovvero i disabili - spiega il consigliere Poggio - si potrebbe posizionare dei cartelli, già presenti in altre città d'Italia, per stimolare l'attenzione e la sensibilità verso chi è portatore di handicap".

Il consigliere cairese si riferisce in particolare all'iniziativa messa in campo lo scorso anno da alcuni Comuni dell'Alto Vicentino, con la posa di alcuni di cartelli di colore arancione e la scritta "Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap".

"L'attenzione su questo argomento è (giustamente) molto alta - conclude il consigliere Poggio - per tale motivo ho decido di proporre questa iniziativa al sindaco Lambertini. Magari coinvolgendo la consulta giovanile o il Consiglio comunale dei ragazzi".