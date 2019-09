Il 27 settembre il secondo appuntamento del Festival Internazionale di Musica di Savona

Venerdì 27 Settembre alle ore 21:00, presso il Museo della Ceramica di Savona ( Palazzo Gavotti 2 Piazza Gilbert Chabrol Savona, 17100 Savona SV ), secondo appuntamento della VII Edizione del Festival Internazionale di Musica di Savona nato dall’iniziativa dell’Associazione Musicale Ensemble Nuove Musiche per raccontare il passato, il presente e il futuro della musica: in programma Una chitarra...da Cinema, dove il chitarrista Renato Procopio eseguirà le colonne sonore di numerosi film di successo composte da Stanley Myers, Isaac Albéniz, Scott Joplin, John Williams, Nicola Piovani, Riz Ortolani, Ottmar Liebert, Hy Zaret, Ennio Morricone, Henry Mancini, Mack David, Alan Menken e Zequinha de Abreu.

PROGRAMMA

Stanley Myers (1930 – 1993): Cavatina dal film The Deer Hunter

Isaac Albéniz (1860 – 1909): Granada dal film Vicky Cristina Barcelona

Scott Joplin (1868 – 1917): The Entertainer dal film La Stangata

John Williams (1932): Tema da Schindler List

Nicola Piovani (1946): Smile dal film La Vita è bella

Riz Ortolani (1926 – 2014): Tema da Fratello sole, sorella luna

Ottmar Liebert (1959): The Night dal film Il Ciclone

Hy Zaret (1907 - 2007): Unchained melody dal film Ghost

Ennio Morricone (1928): Play Love dal film La leggenda del pianista sull’oceano

Gabriel’s oboe dal film The Mission

Fantasia di temi dal film Nuovo cinema paradiso

Henry Mancini (1924 - 1994): Moon river dal film Colazione da Tiffany; The Pink Panther

Ennio Morricone: Fantasia dai film Per un Pugno di Dollari e Il Buono, il Brutto, il Cattivo

Mack David (1912 - 1993): A dream is a wish your heart makes dal film Cenerentola

Alan Menken (1949): Under the sea dal film La Sirenetta

Zequinha de Abreu (1880 - 1935): Tico Tico dal film Saludos Amigos

Renato Procopio

Nato a Savona il 6 marzo 1974. Ha conseguito il Diploma in chitarra presso il Conservatorio di Musica “Giorgio Federico Ghedini” di Cuneo, sotto la guida del Maestro Pino Briasco. Ha collaborato con la Camerata Strumentale Giovanile di Savona diretta dal Maestro Franco Giacosa per concerti tenuti in Italia e Germania, con l’orchestra dei Giovani Solisti diretta dal Maestro Nevio Zanardi, con la quale ha partecipato all’incisione di un cd per la Philarmonia nel 2004 e uno nel 2006 e con L'Ensemble Nuove Musiche nella Produzione dell'Opera Brundibar. È stato membro e fondatore dell’ensemble di musica da camera Esachordo, per il quale ha scritto un quintetto per chitarra e archi. Si è classificato al primo posto al concorso nazionale “P.Taraffo” di Genova nel 1989, il primo premio assoluto, al medesimo concorso, nel 1990 e il secondo premio al concorso internazionale di Milano, nel 1990. Nel 2000 si è classificato al terzo posto nel concorso internazionale “Riviera Etrusca” e, nel 2004, ha vinto il primo premio per la sezione chitarra al concorso internazionale di esecuzione musicale “G. De Vincenzi”. Ha inciso dal vivo due cd di musica classica e un disco contenente i suoi arrangiamenti per chitarra sola, delle colonne sonore dei più celebri film di Walt Disney. Nel 2014 ha inciso insieme al chitarrista Federico Briasco, alla flautista Silvia Schiaffino e alla violinista Elena Aiello, il disco Se fosse poesia... contenente 10 sue composizioni che sono diventate colonna sonora del Libro/disco di poesie Il Viaggio scritto e inciso dall’attore e doppiatore romano Silvio Anselmo. Nel 2018 il disco Vol Au Vent, inciso con Silvia Schiaffino, ha ricevuto la Medaglia di Bronzo al Global Music Awards.