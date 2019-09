Savona, il 24 settembre la consegna dei diplomi agli allievi dell'ITS

Martedì 24 settembre, a partire dalle ore 11.30 presso l’aula Tosques dell’Istituto Ferraris-Pancaldo in via alla Rocca di Legino 35 a Savona, si svolgerà la cerimonia di consegna dei diplomi di "Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali "industria 4.0" e nella domotica”.