Cairo: il 28 settembre una conferenza stampa aperta al pubblico sul tema dell'emergenza climatica

"E' noto infatti che il centrodestra, che amministra Cairo Montenotte non ha voluto dichiarare l'emergenza climatica, che avrebbe, tra l'altro, implicato la predisposizione di un piano per la riduzione delle emissioni - spiegano gli organizzatori - Eppure purtroppo basta fare un elenco: Diga di San Giuseppe da bonificare, emissioni della Italiana Coke e problema della copertura dei parchi carbone, oltre a rammentare Mazzucca e ad allargare lo sguardo a Cengio (ACNA), bonifica della ex cartiera di Murialdo da avviare..."