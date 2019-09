A Varazze si gioca a Golf sulla spiaggia: sabato 28 settembre ritorna Nearest to the Boa

Il golf sulla spiaggia di Varazze, un grande campo da golf sul mare. E' questa la particolarità di Nearest to the Boa, che si svolgerà Sabato 28 settembre alle ore 17.00 presso i Bagni Mafalda Royal.

La manifestazione, organizzata dal Rotary Riviera del Beigua in collaborazione con l'Hotel Astigiana de Charme, ha il patrocinio della Città di Varazze e della federazione Italiana Golf (FIG) Sezione Liguria.

Giocatori esperti si cimenteranno in lanci di precisione utilizzando palline galleggianti, recuperate in mare dall'Equipe dell'evento, dalla riva dei Bagni Mafalda Royal in mare su boe posizionate nello specchio d'acqua davanti allo stabilimento balneare.

"Nearest to the Boa" fa parte di un "golf week end" dove prenderanno parte anche gli Studenti, Docenti e laureati dell'Università Bocconi impegnati in una gara a loro dedicata presso il Genova St. Anna.

La cittadinanza ed i turisti sono invitati ad usufruire di lezioni gratuite dalle ore 17.00, messe a disposizione dai maestri federali presenti. La partecipazione è gratuita.

Varazze, va ricordato, non ha un campo da golf, ma è situata in posizione strategica. Tre campi (totale 36 buche) in 10 minuti (Albisola, Arenzano e Cogoleto) consentono un certo grado di variabilità ed essendo aperti anche d'inverno per il clima mite, rappresentano un'opportunità per il nostro territorio, permettendo la continuità alle attività ricettive anche nei periodi di bassa stagione.

Ma Nearest to the Boa non è solo sport, mare e promozione del territorio, ma anche beneficenza. Dalla prima edizione, infatti, si è deciso di donare il ricavato della manifestazione ad associazioni sportive varazzine, mentre quest'anno il Rotary Riviera del Beigua ha individuato come associazione meritevole per l'azione che svolge all'interno della nostra comunità l'Associazione Società San Vincenzo de Paoli che è nota a Varazze nel prendersi cura dei più bisognosi e dei meno abbienti.