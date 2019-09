Come raggiungere la Corsica via Mare

La Corsica, così come la Sardegna, sono due delle isole sicuramente più esotiche del Mediterraneo. Complice una vegetazione davvero rigogliosa la Corsica, con la sua bellissima Ajaccio, le spiagge magnifiche e le arroccatissime cittadine sugli scogli, rappresenta una meta preferita per le vacanze estive. Quali traghetti e navi, però, servono la Corsica?



Le tratte per la Corsica

Per raggiungere l'isola, le città italiane da cui si può partire con le offerte delle navi per la Corsica sono Genova, Livorno, Piombino, Porto Torres, Portoferraio, Santa Teresa e Savona. Le tratte da Genova con arrivo nel porto di Bastia sono gestite da Moby, mentre quelle dei traghtti da Livorno sempre per Bastia sono sia Moby che Corsica Ferries, quest'ultima ovviamente specializzata esattamente nelle tratte fra l'isola francese e la penisola italiana. Sempre Corsica Ferries serve la tratta Piombino-Bastia e anche le partenze da Porto Torres per Ajaccio, Porto Vecchio e Propriano, tutte tratte dove tuttavia sono presenti anche da Moby e Blu Navy a offrire il servizio, stesse aziende coinvolte nella tratta Santa Teresa - Bonifacio.

Sempre Corsica Ferries e Moby gestiscono le partenze da Savona e raggiungono i porti di Bastia e l'Ile Rousse (soltanto in alcuni mesi) facendo la spola. I servizi di queste navi sono perlopiù identici, Moby ha il vantaggio di avere sempre a mente la presenza di servizi per intrattenere anche i bambini a bordo, al punto da farne proprio vanto, ma in realtà quasi tutte le navi sono fornite di diverse sale e comodità di vario tipo e si differenziano poco fra loro.



Le tratte dalla Corsica

Se invece devi tornare in Italia dalla bellissima isola, i porti a disposizione sono Ajaccio, Bastia, Bonifacio, L'Ile Rousse, Porto Vecchio e Propriano. Molte di queste, come la Ajaccio - Porto Torres sono un servizio continuato di spola di traghetti Moby, Blu Navy e saltuariamente Corsica Ferries, stessa sorte che capita alle tratte da Bastia a Genova, Livorno, Savona e Piombino. L'Ile Rousse e Porto Vecchio - Porto Torres, così come Propriano - Porto Torres sono tutte quante servite dalle tre aziende e le loro flotte di navi e, per le tratte più brevi da un'isola all'altra, traghetti. Le tratte più gettonare sono sicuramente quelle per Bastia, tra cui quindi i traghetti Livorno Bastia e i collegamenti da Genova a Bastia . Ovviamente in tutti i casi è possibile trasportare i propri veicoli a bordo e la differenza fra ogni nave è davvero minima in quanto sono adibite solo a questo scopo di "spola".



In conclusione

Se stai pensando di viaggiare verso l'isola per goderti le sue bellissime spiagge o i suoi bellissimi paesaggi, queste sono le compagnie e le tratte disponibili. Rimane sempre molto importante ricordarsi che se viaggi in macchina, le strade corsiche possono rivelarsi un pericolo costante, quindi decidi bene se viaggiare con il vostro mezzo o se, una volta lì, trovare altri modi. Attenzione a non perderti!