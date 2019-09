Lions Club Loano Doria: consegnate borracce di alluminio nelle scuole elementari

In un’ottica sempre più necessariamente plastic-free, il club in questo modo ha voluto dare un contributo concreto ad un cambiamento delle abitudini dei bambini, confidando che anche questo possa servire a rendere sia loro che gli adulti più consapevoli di quanto un piccolo gesto possa generare enormi differenze.

L'anno sociale è appena iniziato e già il Lions Club Loano Doria realizza due dei progetti sul territorio che si era prefissato. Come promesso, ieri mattina, il presidente Giacomo Piccinini ha consegnato ad ogni alunno delle scuole elementari di Loano una borraccia in alluminio, con cui sostituire le bottigliette di plastica.

"Le borracce, in alluminio di un bel blu brillante e con una grafica moderna, per la quale ringraziamo Cesare Vignola, si prestano facilmente ad essere usate non solo a scuola, ma in ogni momento della giornata, in viaggio, nel tempo libero, ecc - spiega il Lions Club Loano Doria - se solo ci fermassimo a calcolare quante bottigliette di plastica possono essere risparmiate ai nostri fiumi e ai nostri mari, quanta plastica in meno si dovrà riciclare solo con l’uso di queste 460 borracce, rimarremmo impressionati dai numeri, e sicuramente incentivati a proseguire su questa strada".

"La consegna si è svolta in tre momenti, prima alle scuole Valerga, poi alle Milanesi, infine all’Istituto Rossello - prosegue - comune denominatore di tutti gli incontri il grande entusiasmo del corpo insegnante, e la vivace attenzione dei bambini, che hanno dimostrato il loro interesse con numerose domande".