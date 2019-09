Pietra, asilo nido "L’ape birichina": accreditamento regionale confermato a pieni voti e acquisto di nuovi arredi

Nei giorni scorsi, l’apposita commissione di valutazione, prevista dalla normativa regionale inerente il sistema di qualità dei nidi d’infanzia di Regione Liguria, ha nuovamente confermato a pieni voti l’accreditamento regionale per il nido comunale e interaziendale “L’ape birichina” di Pietra Ligure.

Riscontrando la piena conformità tra il servizio offerto e i criteri regionali e manifestando grande apprezzamento per il progetto educativo, la programmazione delle attività, l’organizzazione degli spazi e la completezza della documentazione, i valutatori hanno constatato positivamente la piena applicazione delle indicazioni regionali in materia di qualità dei servizi educativi. Giudizio molto positivo è stato riservato all’articolazione degli spazi e alla pertinenza ed adeguatezza degli arredi, ulteriormente migliorati quest’anno con nuovi importanti acquisti per rendere sempre più accoglienti i diversi “angoli” a disposizione dei piccoli ospiti.

“L’ape birichina” nata nel 2004 dalla firma di un protocollo d’intesa con le maggiori aziende del territorio pietrese, accoglie 35 bambini dai 3 mesi ai tre anni ed è un servizio socio educativo d’interesse pubblico diventato, nel tempo, fondamentale per l’intero comprensorio, arricchitosi ulteriormente con l’apertura, nel 2017, della sezione “primavera” de “L’ape regina” per i piccoli dai tre ai sei anni, privilegiando una scelta di continuità educativa, grande valore aggiunto per la nostra comunità.

“Siamo molto soddisfatti di questo bel risultato – esordisce l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino – che conferma l’eccellenza di questo servizio importantissimo per le nostre famiglie. Nel nostro nido s’incontra una realtà bella e altamente professionale, con ottimi standard qualitativi, attestati e riconosciuti, appunto, dal rinnovamento dell’accreditamento regionale".

"L’“Ape birichina” – continua Pastorino - è un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato e contribuisce a costruire una rete di risposta alle esigenze delle famiglie e dei genitori che lavorano, assicurando l’accoglienza in una struttura adeguata e la presenza di personale professionale in grado di creare un ambiente educativo capace valorizzare il fare e il riflettere del bambino, sostenendone le emozioni, i sentimenti, le idee in una dimensione di comunità,” conclude l’assessore.

“Non posso che essere contento di ritrovare l”Ape birichina” cresciuta e sviluppata nel migliore dei modi – commenta il sindaco Luigi De Vincenzi – Un'esperienza che bisogna guardare con orgoglio, una delle prime cose fatte nel mio primo mandato da Sindaco nel 2004. Oggi – continua il Sindaco - sono felice di constatare che non solo è un servizio essenziale per l’intera comunità, ma che è un’opera che ha continuato a distinguersi sotto il profilo qualitativo, riuscendo a promuovere una pluralità di proposte educative e socializzanti significative e rispondendo adeguatamente ai bisogni delle nostre famiglie".

"Intento della nostra amministrazione – prosegue De Vincenzi - è certamente quello di continuare questo percorso di crescita e garantire ai genitori pietresi un luogo sereno, tranquillo e sicuro, capace di favorire, in sinergia con loro, lo sviluppo psico-fisico e sociale armonico ed equilibrato dei propri figli. Continueremo ad impegnarci per mettere a disposizione risorse e strumenti adeguati per migliorare questo vero e proprio fiore all’occhiello del nostro Comune, continuando ad assicurare grande attenzione all’adeguamento degli spazi e degli ambienti, come fatto, appunto, solo poche settimane fa, con l’acquisto di nuovi arredi".

"Non posso che ringraziare le educatrici e tutto il personale per gli ottimi risultati raggiunti – conclude il Sindaco - Contento per quello che è stato fatto 15 anni fa e molto contento per quello che vedo oggi!”.