Tpl, sospeso lo sciopero dopo l'incontro azienda-rsu: "Abbiamo ricevuto rassicurazioni"

Dopo che le problematiche sulla carenza e la situazione precaria dei mezzi è stata risolta (17 i nuovi autobus), a breve il prossimo cda delibererà nuovamente aprendo una nuova graduatoria per i meccanici.

Il comunicato stampa firmato dalle segreterie FILT, FIT, UILT, FAISA CISAL e dalla RSU TPL LINEA :

Le Segreterie Provinciali /Territoriali e la RSU di TPL a seguito dell'incontro odierno con la Direzione Aziendale, hanno verificato sufficienti progressi sulla vertenza aperta, ma non ancora risolutivi.

1. Assunzioni

Riteniamo che le assunzioni che l'azienda ha e sta effettuando non sono ancora esaustive, ma rileviamo positivo l'accordo che determina il turn over automatico almeno fino all'affidamento in house (un uscita - un entrata).

2. Rinnovo mezzi e manutenzione

Riteniamo positivo l'arrivo dei primi dieci nuovi mezzi e l'ulteriore prossimo arrivo di altri sette. Sarà importante che anche nel piano d'impresa, che l'azienda sta preparando, il trend sugli investimenti prosegua fino al completo rinnovo.

3. Sicurezza

In un momento così drammatico per i lavoratori (vedi le ultime aggressioni locali e i tragici fatti di Roma), riteniamo che questo argomento debba essere sempre prioritario. Avremo ulteriori e nuovi Vigilantes abilitati al servizio ma sarà nostra cura un ulteriore sensibilizzazione e coinvolgimento degli enti preposti (forze dell'ordine, Comuni, Provincia). Vogliamo dire BASTA alle continue aggressioni ai lavoratori, più sicurezza per loro e per gli utenti.

4. Interinali ed altro

Calendarizzato un incontro per il giorno 15/10 per discutere ruolo di eventuali lavoratori interinali e gli odg concordati che saranno doppia mansione e verifica. Sarà compito delle Segreterie e RSU organizzare dopo quella data delle assemblee per ascoltare il parere dei lavoratori e nello stesso tempo informarli sul piano d'impresa e affidamento in house.

Le Segreterie/RSU decidono di sospendere lo sciopero del 07 Ottobre 2019 e di chiudere la vertenza aperta a Giugno 2019.