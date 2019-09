Celle, sale l'attesa per il ritorno di "Fiori frutta e qualità" con le migliori piante

A Celle Ligure torna l'evento "Fiori frutta e qualità" con le migliori piante. Il 28 e 29 settembre dalle 10,00 al tramonto il centro storico del paese si trasformerà in uno splendido giardino, ricco di colori e profumi.

Sarà una full immersion di due giorni per conoscere ed apprezzare la migliore selezione di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle con la partecipazione di 100 selezionati espositori. Un insolito percorso in cui si potranno osservare, apprezzare ed acquistare piante poco note da orto e da frutto, rare, insolite e curiose. Non mancheranno proposte di sementi, bulbi, attrezzature per il giardinaggio, vasellame, editoria specializzata, arredo da giardino, giochi e lampade ad energia solare.

In esposizione e vendita pregiate qualità di frutta e ortaggi, con particolare attenzione a quella antica appartenente alla tradizione, che riporta a sapori dimenticati: prodotti, espressione delle diverse identità territoriali italiane ed in particolare liguri, sinonimo di eccellenza, come la patata quarantina, l’aglio di Vessalico, l’albicocca di Valleggia, il chinotto, il cavolo navone. Frutta, zucche, bacche, peperoncini, coloreranno le due giornate al ritmo antico della natura nel suo magico ed eterno avvicendarsi delle stagioni.

Il tema di quest’anno è dedicato alle spezie, dall’antichità ai giorni nostri, le migliori spezie del mondo saranno presentate attraverso laboratori e un’esposizione che potrà esaltarne tutte le qualità - Spazio 22 di Via Boagno.

Nella sala Consiliare è allestita la mostra “Sogno- Confine-Equilibrio” di Nadia Presotto e Renato Luparia come segno d’amore per la natura e il territorio.

Lo spazio incontri sarà animato dagli incontri in programma con gli esperti, che illustreranno particolari tecniche di coltivazione e dalla presentazione di libri e conversazioni verdi

Programma 2019

Sabato 28 settembre

ore 11,00 Profumi e Spezie in giardino a cura Arch. S. Ottonello;

ore 12.00 Cooking show - Spezie in Cucina a cura di Elisabetta Iwobi - Magia delle Spezie;

ore 16.00 Rose, spezie e profumi, presentazione del libro Come acqua di rose di R. Gian- nechini, A. Clerici, L. Crusizio Obersnel, R. Meccheri, L.Bozzoli, N. Carducci;

ore 17,00 Il sogno pleiadiano presentazione del libro di Anna Fradella paesaggio naturale e proprietà delle piante nel fantastico continene di Lemuria.

Domenica 30 settembre

ore 11,00 Pepe vero e falso pepe a cura di Daniela Montina;

ore 12.00 Cooking show - Spezie in Cucina a cura di Elisabetta Iwobi - Magia delle Spezie;

ore 15.00 Cooking show - "Fiori nel piatto" a cura di S. Grassini Food Artist - CucinaWOW;

ore 17,00 L’ora del te in Valpolcevera ed.Sagep presentazione del libro a cura Sabrina Masnata.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo nello "Spazio incontri".

Workshop per adulti e bambini.

Sabato 28 e Domenica 29 ore 11.00 e 16.00.

L’orto WOW - Cucina Creativa per bambini 6+ a cura di CucinaWOW.

Costo per rimborso spesa e materiali: 15€ prenotazione obligatoria 349 1419817 Cucina creativa - adulto-bambino 4+ a cura di CucinaWOW.

Costo per rimborso spesa e materiali: 20€ prenotazione obligatoria 349 1419817 (massimo 15 bambini);

durata laboratorio 1 ora e 30 minuti.

Inoltre...

Innesto lampo servizio di innesto immediato. Siete invitati a portare le marze per tornare a casa con una pianta in vaso! STAND Vivai Montina.

Per le vie di Celle...

L’artista Anna Matola espone presso la galleria Traumfabrik sculture della collezione Ortus virentium in cui differenti tipi umani vengono catalogati con puntualit naturalistica e Nature Morte, una serie di lavori in ceramica e fotografia a ispirati alle composizioni pittoriche caravaggesche e fiamminghe.

La manifestazione, ad ingresso libero, avrà luogo anche in caso di pioggia.