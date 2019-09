Golf: Open Italia dei Sapori a Cuneo

Tutto pronto per il 3° OPEN ITALIA DEI SAPORI al Golf Club Torre dei Ronchi

Per il 3° anno successivo è ormai ai blocchi di partenza il 3° Open ITALIA DEI SAPORI, che si svolgerà domenica 29 settembre presso il Torre dei Ronchi Golf Club in località Ronchi.

Appuntamento ormai diventato “un must” per gli oltre 60 giocatori di Golf piemontesi che si cimenteranno in questa competizione.

Prosegue pertanto la collaborazione tra il Golf Club TDR e Informacibo.it, sito web enogastronomico di livello internazionale che per il terzo anno rappresenta il major partner dell’evento, riservando ai vincitori delle categorie lordo, netto di 1 e 2° categoria un favoloso “Week end golfistico all inclusive” presso il Golf club Margara di Fubine.

Completeranno il parco dei premiati favolose confezioni di vini pregiati della cantina Veglio Romano & Lorenzo di Diano d’Alba.

Come sempre si consiglia di iscriversi per tempo all’evento in quanto i posti sono limitati contattando la segreteria del circolo al 320-0370224.

ASD Torre dei Ronchi Golf Club

via Pollino, 42 - 12100 - Frazione Ronchi ( CN )

email: segreteria@torredeironchi.com

www.torredeironchi.com