'Referendum maggioritario' per la nuova legge elettorale, Senarega (Lega): "Chi prende un voto in più deve poter governare il Paese"

"Chi prende un voto in più deve poter governare il Paese". Così Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Liguria.

"La nostra proposta di deliberazione sul 'referendum maggioritario' per la nuova legge elettorale, che in sostanza elimina la parte proporzionale - prosegue Senarega - oggi è stata votata in I^ Commissione. L’esito è stato 15 a 15. Tuttavia, la proposta sarà portata in aula per la votazione in consiglio regionale giovedì prossimo (con eventuale prosecuzione venerdì)".

"A differenza di quanto sostenuto dal Pd, siamo convinti della legittimità del provvedimento e dell’utilità dell’iniziativa di buonsenso per dare stabilità al Paese consentendo a chi governa di sviluppare, in concreto, il programma proposto agli elettori” ha infine concluso il capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Liguria.