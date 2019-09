34° Fiera di San Bartolomeo, l'assessore del Comune di Savona Zunato: "Prove tecniche per la due giorni del prossimo anno"

"Il protocollo di sicurezza legato all'allerta arancione e la conseguente ordinanza, non hanno reso possibile lo svolgersi della Fiera di San Bartolomeo" commenta con rammarico è l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona Maria Zunato.

"Parimenti impossibile, sarebbe risultata la procrastinazione ad altra data: con l'addentrarsi nella stagione autunnale infatti il rischio legato al tempo aumenta. Ciò nonostante non è stata vana questa grande macchina organizzativa: sabato sera, come intuibile dalle foto, era già tutto pronto, frutto di un grande lavoro di squadra che non ha risparmiato nessuno e che è già prodromica di una due giorni per il prossimo anno" prosegue l'assessore Zunato con entusiasmo.

"Desidero ringraziare tutti: l'assessore Regionale Stefano Mai, il sindaco di Massimino Massimo Paoletta, l'Avv. Lodovico Doria Lamba, il Comitato di San Bartolomeo del Bosco, la CAB, la ATT, "Acqua Sant'Anna";"Acqua Calizzano"; ASD Aisha Pony Western; Teatro Cantiere; Rock The Dog; Circolo Ippico; Double C, CIA, Coldiretti, Fondazione L'Ancora Onlus, CCIAA delle Riviere, la Asl 2 Veterinaria e, naturalmente, tutte le strutture comunali coinvolte nell'iniziativa" conclude l'assessore Zunato.