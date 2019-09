Il 27 e il 28 settembre la prima edizione di "Epicblue SwimRun"

Un evento organizzato da Outdoor Nolese, In3pid, coordinato da ActiveDrop Outdoor e in collaborazione con Meridian Adventure Race. Un nuovo concept in Liguria, lo sport in rapida crescita dello swimrun, ispirato alla mitica gara Otillo in Svezia, si terrà durante il FLOW - Outdoor Festival a Finale Ligure sabato 28 settembre 2019. La gara principale, denominata EPICBLUE LONG ENDURANCE è di circa 24 km in totale, con un mix di nuoto in acque libere e uno spettacolare percorso trail tra Finale Ligure, Varigotti, Noli e ritorno. Queste località rappresentano tre iconici villaggi della riviera ligure di ponente. I partecipanti avranno a che fare con un percorso veloce e mozzafiato, con una forte competizione tra alcuni dei più forti atleti del mondo swimrun. Le squadre si batteranno anche per 6 slots in palio per l'evento EPICBLUE in Turchia che si terrà a luglio 2020. E’ inoltre proposta la gara SHORT EXPERIENCE con una distanza di 13 km in totale e 6 sessioni di nuoto, per chi desidera un'esperienza meno intensa a Finale.

Il numero di partecipanti atteso è di circa 300, provenienti da almeno 5 nazioni, che gareggeranno in squadre di due nelle tre categorie maschile, misto e femminile. Questo sarà per le distanze LONG ENDURANCE e SHORT EXPERIENCE. La gara SHORT è aperta anche per la categoria SOLO. Come gara inaugurale, integrata in un festival dell’Outdoor già di successo, la partecipazione è già molto buona.

Partendo dal cuore di Finale Ligure Marina, ospitato dal FLOW Outdoor Festival in parallelo con l'evento Mountain bike delle Nazioni / dell’Enduro World Series, la gara EPICBLUE SWIMRUN porta gli atleti attraverso il pittoresco villaggio di Varigotti, la scogliera rocciosa che si erge sull'acqua blu di Baia dei Saraceni e Capo Noli, attraverso il borgo medievale di Noli. Il ritorno a Varigotti e al punto di partenza avviene attraverso uno spettacolare sentiero che sale lungo l'Altipiano di Manie e giù per i famosi percorsi mountain bike, con una magnifica vista sui paesaggi.

Il tempo previsto per il primo finisher della gara LONG è di poco più di tre ore. Per la gara SHORT il tempo previsto è di circa 2 ore.

Il percorso è di circa 24 km con 18,5 km di corsa (su sterrato e parzialmente su strada) e 5,5 km di nuoto per 11 sezioni di corsa e 10 diverse frazioni di nuoto. Ciò implica 20 cambi tra corsa e nuoto. Non c'è tempo da perdere: corsa in tenuta da nuoto e nuoto con le scarpe. Gli atleti devono gestire le transizioni di corsa / nuoto per tenere il passo. La temperatura dell'acqua sarà di circa 22 gradi, quindi l’utilizzo della muta sarà facoltativo per gli atleti. I concorrenti devono essere in grado di adattarsi alle temperature in continua evoluzione!

- 24 km di corsa e nuoto tra Finale Ligure, Varigotti e Noli

- 18,5 km di trail running

- 5,5 km di nuoto in acque libere

- 20 cambi tra corsa e nuoto

- Le frazioni di nuoto sono lunghe tra 250 e 1500 metri

- Le frazioni di corsa sono lunghe tra i 500 e i 6000 metri

- Nuoto più lungo 1500 metri

- Corsa più lunga 6000 metri

Il Programma:

27 Settembre 2019 – Venerdì | Piazza Vittorio Emanuele II

- 14:00 : ARRIVI e CHECK-IN DEGLI ATLETI

- 15:00 – 19:00 : REGISTRAZIONI EPICBLUE RACE, PACCHI GARA

- 17:30 : RACE BRIEFING per tutti i partecipanti EPICBLUE SWIMRUN

28 Settembre 2019 – Sabato

- 17:30 – 09:30 : REGISTRAZIONI EPICBLUE RACE, PACCHI GARA

- 10:45 : RACE BRIEFING

- 11:30 : EPICBLUE RACE PARTENZA

- 13:30 : Primi ARRIVI

- 17:00 : PREMIAZIONI E CERIMONIA FINALE

- 19:30 : EPICBLUE FINALE FINISHER Party

Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor, i partner e le istituzioni che supportano l’evento:

- Meridian Adventures Race

- HEAD

- Salming

- Restube

- Casavova Acque Minerali

- PLASTIC OCEANS

- Capitaneria di Savona

- Comune di Finale Ligure

- Comune di Noli

- Lega Navale Italiana