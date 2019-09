Varazze, sabato 28 settembre la 6^ edizione de “A pesca e u Ma’”

E’ giunta ormai alle 6^ edizione l’iniziativa “A pesca e u Ma’” che si terrà sabato 28 settembre p.v. presso la Marina di Varazze dalle ore 15 alle ore 19; un evento per adulti e bambini, dedicato al mare e alla pesca sostenibile, agli antichi mestieri legati al mare e alla scoperta delle tradizioni marinaresche. Un appuntamento diventato ormai tradizionale, organizzato dal Comune di Varazze, dal Centro di Educazione Ambientale in collaborazione con la Marina di Varazze e le associazioni nautiche-sportive e di pesca.

Un evento a cui il Sindaco Alessandro Bozzano e l'Assessore all'Ambiente Luigi Pierfederici credono fortemente per la cultura e la tradizione marinaresca che contraddistinguono Varazze, località marina tra le più ambite della Riviera.

Un pomeriggio all’insegna di dimostrazioni, giochi, laboratori didattici e creativi per piccoli e non solo; dall’incontro ravvicinato con i pescatori varazzini che ci mostreranno il loro pescato, alle attività del maestro d’ascia e dei sub che si adoperano per la pulizia del fondale, al laboratorio didattico “Un mare di relazioni” curato dagli operatori del CEA.

Come negli scorsi anni, confermando la sensibilizzazione e l’impegno rivolto alla tutela dei mammiferi marini del Santuario dei Cetacei, il Comune di Varazze, firmatario della “Carta di partenariato Pelagos”, promuoverà attività di informazione sull’iniziativa “Ambasciatore Pelagos” e sulle buone pratiche da attuare in caso di spiaggiamento cetacei.

Il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente sono lieti di invitare la cittadinanza a trascorrere un piacevole pomeriggio all’insegna delle tradizioni locali e alla scoperta dell’ambiente marino varazzino.