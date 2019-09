Si aprono le porte delle aziende agricole liguri con l’11^ edizione di "Fattorie Aperte"

Da “Carini e Coccolosi” a “Le mani in pasta”, dal “Bosco didattico” al “Percorso tra gli ulivi”: sono solo alcuni esempi delle attività organizzate per questo weekend dalle aziende liguri che apriranno le loro porte per accogliere i bambini e le loro famiglie per fargli scoprire le mille sfaccettature del mondo agricolo locale.

Lo annuncia Coldiretti Liguria in occasione di “Fattorie Aperte 2019”, evento giunto all’XI edizione, organizzato da Regione Liguria, dove le “Fattorie Didattiche” del territorio, che svolgono regolarmente attività formative e divulgative per le scuole nel campo dell'educazione alimentare, dell'agricoltura e dell'ambiente, offriranno laboratori e percorsi didattici per scoprire i segreti della vita in fattoria e le produzioni tipiche locali conosciute a livello mondiale.

“Visitare un’azienda agricola – afferma il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il Delegato Confederale Bruno Rivarossa - è compiere un viaggio tra i saperi e i sapori della Liguria, dove far scoprire ai più piccoli, e non solo, il mondo agricolo locale, fatto di storia e tradizione. Passare una giornata a contatto con la natura girando in fattoria, entrare in contatto con gli animali, conoscere il ciclo produttivo del formaggio, vedere come si arriva dall’uva al vino, diventare agri-pittori, sono tutte esperienze che coinvolgono attivamente sia bambini sia adulti, fanno conoscere la realtà delle nostre aziende, del loro lavoro e dell’ importantissimo ruolo che ricoprono nell’economia ligure. Questi appuntamenti sono dei momenti importanti di formazione, che consentono, agli adulti di entrare in contatto con le grandi filiere locali e ai bambini di porre le basi per diventare adulti consapevoli del proprio territorio e dei suoi prodotti e, di conseguenza dei futuri consumatori attenti, liberi di scegliere che cosa portare ogni giorno sulla propria tavola.”

Tra le aderenti, si parte dalla provincia d’Imperia con le aziende agrituristiche Il Roccolo (Pantasina Vasia), Cian De Basue (Imperia), Nonni Devia (Lucinasco), per passare alle savonesi aziende agricole Canaiella (Savona), Centro Arieti Cab (Cairo Montenotte), Giardino dell’Orchidea (Ceriale), le aziende agrituristiche Il Poggio del Nonno Piero (Cisano sul Neva), La Ratatoille (Dego) e Vivai Montina (Cisano sul Neva). Si passa poi alle genovesi aziende agrituristiche La Marpea (Ne), La Morona (Sant’Olcese), La Patarina (Rossiglione), Artemisia (Montoggio), Autra (Savignone) e le aziende agricole Silverado (Castiglione Chiavarese), Bastia (Busalla), Cascina Salvega (Casella), La Fattoria di Marta (Sant’Olcese), La Fattoria nel Bosco (Tiglieto), Verde Gioia (Arenzano) per concludere, in provincia della Spezia, con le aziende agrituristiche Il Fienile (Arcola) e Giandriale (Maissana).

In caso di maltempo la manifestazione "Fattorie Aperte 2019" è rimandata a sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019.