Albenga, sabato 28 settembre il laboratorio sulla differenziata

Imparare a fare la differenziata giocando, questo l’obiettivo del Laboratorio curato da SAT e Polizia Locale di Albenga che si terrà sabato 28 settembre a partire dalle ore 10,00 in Piazza dei Leoni.

Favole e giochi per formare gli adulti del domani e sensibilizzare i bambini alle tematiche ambientali facendo capire loro, attraverso giochi divertenti e racconti, che la raccolta differenziata dei rifiuti è importante e che tutti possono fare la loro parte per avere un mondo più pulito.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Quando sento i bambini parlare di differenziata mi rendo conto che sono molto ricettivi e sensibili a queste tematiche e che spesso sono proprio loro ad insegnare ai genitori il corretto modo per conferire i rifiuti e, a volte, anche a riprenderli in caso di comportamenti scorretti. Iniziative come quella di sabato, durante la quale i bambini potranno imparare giocando e ascoltando delle favole, sono particolarmente importanti”.

L’iniziativa si inserisce negli eventi organizzati per la settimana della gentilezza.