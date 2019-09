Cairo Montenotte si prepara ad affrontare la stagione delle nevicate

Un appalto triennale (fino al 2021) per un valore pari a 771 mila euro. Con l'arrivo del periodo invernale, il Comune di Cairo Montenotte ha avviato l'iter per l'assegnazione del servizio sgombero neve e spargisale lungo le strade comunali.

Rispetto allo scorso anno, la giunta Lambertini ha individuato 5 lotti, anziché i 15 dello scorso anno: lotto 1 Centro storico capoluogo, Cairo centro, via XXV aprile, corso Marconi, via Sanguinetti, viale Vittorio Veneto, via Tecchio e località Vesima; lotto 2 Rocchetta e Strada Laiazzo (Rocchetta); lotto 3 Carnovale, Bellini, Chinelli, Ponterotto, Ferrere, Chiappella, Pastoni, Sant'Anna, Monti, Ville e Carretto; lotto 4 Ferrania, Bragno, San Giuseppe, Montenotte Inferiore (Batulli) e Montenotte Superiore; lotto 5 Fonga, Casazza, Bertagalla, Carlona, Santa Caterina, Buglio, Madonna del Bosco, Ciapasqua, val Curnmi e Madonna delle Grazie.