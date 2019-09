Come cambierà volto Piazza della Vittoria a Cairo Montenotte? Al via il questionario "Mettiamo le idee in piazza"

"Mettiamo le idee in piazza". Il Comune di Cairo Montenotte lancia un questionario per raccogliere le idee dei cittadini in merito alla riqualificazione di piazza della Vittoria.

Spiegano dalla giunta Lambertini: "Volendo operare con spirito di ascolto delle idee e delle attese della Cittadinanza, abbiamo proposto l'avvio di un processo di partecipazione attiva, invitandoti a compilare un questionario. Si tratta di un percorso di partecipazione e condivisione con i principali fruitori che vuol segnare un cambiamento nel metodo".

I questionari che si potranno trovare negli esercizi commerciali del centro o in Comune, debitamente compilati, potranno essere depositati entro il 30 ottobre 2019 in un apposito contenitore collocato nell'atrio della sede del Comune in Corso Italia.

Come oramai noto, piazza della Vittoria verrà riqualificata grazie al cofinanziamento della Regione Liguria di 1.440.000 euro a valere sul Fondo Strategico Regionale.

"I questionari - concludono dalla giunta Lambertini - saranno esaminati e aggregati dall'Amministrazione. Le risultanze saranno riferimento in sede di prossima progettazione. Serviranno per realizzare un'idea di piazza bella, accogliente, attrezzata, e più "a misura" delle esigenze dei cairesi, degli operatori commerciali, dei visitatori e di tutti coloro che "vivono" piazza della Vittoria".