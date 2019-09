Passeggiano sui binari a Pietra Ligure e Loano, treni bloccati per il secondo giorno

Aggiornamento ore 9.30: Linea Genova- Ventimiglia: dalle ore 9.00 ripesa la circolazione fra Loano e Pietra Ligure. Coinvolti con rallentamenti di 20 minuti un Intercity e 4 Regionali con rallentamenti da 20 a 60 minuti.

E' diventata una consuetudine passeggiare sulle tratte ferroviarie savonesi e dopo l'episodio occorso tra Laigueglia e Andora, questa mattina probabilmente due uomini avrebbero attraversato i binari a Pietra Ligure e Loano.

Sulla linea Genova-Ventimiglia: dalle ore 8.20 il traffico è stato sospeso su disposizione degli Agenti Polfer fra Loano e Pietra Ligure per la presenza di estranei sulla sede ferroviaria.

Polfer e Carabinieri stanno infatti inseguendo due persone che camminano sui binari.

Diversi i disagi sul tratto, con la circolazione ferroviaria che è stata ferma per circa un'ora dalle 7.30. Non sono mancate le lamentele dei pendolari per la mancata comunicazione.