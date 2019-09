Savona, consegnati al Ferraris Pancaldo i diplomi del corso da tecnico di ITS

Nella mattinata di ieri si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi di "tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali "industria 4.0" e nella domotica”, presso l’aula Tosques dell’Istituto Feraris-Pancaldo.

L'avvio dei lavori è stato curato da Mattia Minuto Presidente della Fondazione ITS e responsabile dell’Area Risorse Umane e Relazioni Sindacali presso l’Unione Industriali della Provincia di Savona, e da Alessandro Gozzi preside dell’Istituto Ferraris/Pancaldo di Savona, che hanno portato i loro saluti ai presenti.

Sarà inoltre l’occasione di presentare la sesta edizione del corso "tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali "industria 4.0" e nella domotica” per il quale le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre prossimo.

Tutta la documentazione del corso ITS 6 è presente sul sito della fondazione: https://www.its-savona.it/

La scheda di iscrizione al corso dovrà pervenire in forma cartacea, compilata e firmata in originale entro e non oltre le ore 24.00 del 15 ottobre 2019 completa di marca da bollo da 16€; bisogna ricordarsi di allegare anche tutti gli altri documenti che il bando prevede. Il corso è gratuito, dura 2 anni ed è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Per qualsiasi chiarimento si può contattare la reperente del corso, dott.ssa Claudia Giacchino dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 al numero 019/21945485

In una provincia, quella di Savona, con una così alta percentuale di disoccupati giovani, il corso ITS è una delle poche soluzioni concrete a disposizione. I dati ufficiali del monitoraggio degli Istituti tecnici Superiori del 2017 (in allegato) dicono che il 79,1% degli studenti trova lavoro a 12 mesi (pagina 11 e pagina 13) un record di occupabili a livello nazionale ed europeo www.sistemaits.it

Fortunatamente dal 2012 anche a Savona c’è l’ITS che ha pubblicato il bando del suo nuovo corso per diventare "tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali "industria 4.0" e nella domotica”

Dunque, il corso tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali "industria 4.0" e nella domotica”, giunto alla sua sesta edizione, è stato come sempre articolato sulla base delle richieste provenienti dalle principali aziende del settore operanti sul territorio e nelle quali gli studenti potranno svolgere il periodo di stage in Italia dopo essere tornati dall'esperienza all'estero che è reso possibile dal programma Erasmus+ azione KA103 dedicata all'istruzione superiore.

La figura professionale in uscita dal percorso biennale gratuito avrà competenze e abilità riguardo la progettazione, l'organizzazione, la gestione, la manutenzione degli impianti e delle reti di generazione e distribuzione al fine di migliorarne l'efficienza energetica, valutandone la loro integrazione e l'impatto ambientale sul territorio.

Particolare rilevanza verrà attribuita alle competenze relative l'efficientamento energetico nell'ambito delle applicazioni industriali, anche in relazione a quanto previsto dal piano nazionale industria 4.0 e alle applicazioni domotiche.

La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica è attiva da anni nel settore della formazione post-diploma dedicata all'efficienza energetica. La Fondazione ITS per l’Efficienza Energetica di Savona è costituita dall'Università degli Studi di Genova, l’Istituto Tecnico Superiore Ferraris Pancaldo, SPES Scpa, Comune di Savona, Provincia di Savona e Unione Industriali di Savona.

Tutti i membri della Fondazione si coordinano per proporre percorsi formativi innovativi e rispondenti alle esigenze del mercato. Dal 2012 ad oggi la Fondazione ITS ha realizzato 5 percorsi formativi biennali di 1850 ore ciascuno, comprensivi di 600 ore di stage anche all'estero che ogni anno hanno permesso a pochi studenti selezionati il conseguimento della Qualifica riconosciuta a livello europeo di Tecnico Superiore per l’Approvvigionamento Energetico e la Costruzione di Impianti. [1.1.1] (5° LIV. EFQ).