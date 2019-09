Savona, l'assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato alla consegna dei diplomi ITS

Si è tenuta ieri, martedì 24 settembre, presso l’aula Tosques dell’istituto Ferraris-Pancaldo alla Rocca di Legino, la cerimonia di consegna dei diplomi “Tecnico superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti”, con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali ‘industria 4.0’ e nella domotica. Presente all'evento l'Assessore allo Sviluppo Economico Maria Zunato, in rappresentanza del Comune di Savona in ITS.

"La valenza formativa degli ITS - prosegue l'assessore Zunato - è dimostrata dal fatto che circa l’84% dei diplomati all’ITS trovi lavoro entro i 12 mesi dal diploma. Dal 2016, Regione Liguria, consapevole del grande potenziale di questi istituti per la nostra economia, nell'ambito del "Pacchetto Giovani" ha investito quasi 7 mln di euro del FSE, risultando essere la seconda regione italiana per qualità ed efficacia dell'offerta, vale infatti la pena ricordare i distretti con le proposte, tra le quali naturalmente spicca quella di Savona: ITS per l'efficienza energetica (Savona); ITS per la mobilità sostenibile nei settori dei trasporti marittimi e della pesca - Accademia italiana della Marina mercantile (Genova, Lavagna, Arenzano); ITS per le tecnologie dell'informazione e della comunicazion – ICT (Genova) e ITS nuove tecnologie per il Made in Italy (La Spezia)".