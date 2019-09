Tpl Linea: dal 26 settembre modifiche al servizio dovute ai lavori sul ponte Viveri ad Albenga

TPL informa la spettabile clientela che a seguito dell’interruzione al transito veicolare – in direzione Andora / Finale Ligure – del ponte Viveri ad Albenga, a decorrere dalle ore 8.30 di giovedì 26 settembre 2019 e sino a fine lavori, verranno apportate le seguenti modifiche al servizio:

- linea 40 direzione Andora – Finale : gli autobus, giunti alla rotatoria di via Piave in loc. Vadino effettueranno il transito in via San Calocero, S.S. 1 Aurelia, via del Roggetto, via Torino, via Leonardo Da Vinci, via F.lli Viziano per poi riprendere il regolare percorso da viale Pontelungo.

In conseguenza di quanto sopra, verranno temporaneamente soppresse le fermate di Vadino via Piave (dopo la rotatoria) e di Piazza del Popolo. Le stesse saranno rispettivamente sostituite dalle fermate di via San Calocero e di Porta Torlaro;

- linea 40 direzione Finale – Andora : gli autobus effettueranno regolare percorso;

- linee radiali in arrivo da Lusignano : gli autobus, giunti alla rotatoria di via Piave in loc. Vadino effettueranno nuovamente il transito in via San Calocero, S.S. 1 Aurelia, via del Roggetto, via Torino, via Leonardo Da Vinci, via F.lli Viziano, via Genova per poi riprendere il regolare percorso da Piazza del Popolo. In conseguenza di quanto sopra, la fermata di Vadino via Piave (dopo la rotatoria) verrà sostituita con quella di via San Calocero;

- linee radiali in arrivo da Leca / Salea : gli autobus effettueranno regolare percorso;

- linee radiali in partenza dalla Stazione FF.SS. in direzione Lusignano : gli autobus effettueranno regolare percorso;

- linee radiali in partenza dalla Stazione FF.SS. in direzione Leca/Salea : gli autobus, giunti in piazza del Popolo non effettueranno il transito da loc. Vadino, bensì proseguiranno direttamente in via Genova. Verrà garantito il transito da Vadino per le corse scolastiche in partenza da Albenga FF.SS. per l’entroterra nell’intervallo compreso tra le 13.00 e le 14.30. Per le corse in questione, gli utenti di piazza del Popolo dovranno utilizzare la fermata in direzione Finale – Andora;

- linea 70 circolare urbana : gli autobus giunti in Piazza del Popolo, non transiteranno da loc. Vadino ma svolteranno direttamente in Piazza Petrarca/Lungo Centa.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0192201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.