Loano, auto "intrappolata" tra le sbarre del passaggio a livello: intervento dei vigili del fuoco

Non è stata una mattinata facile per la circolazione ferroviaria ponentina. Oltre ai rallentamenti provocati dalla presenza di alcune persone sui binari fra Loano e Pietra Ligure (leggi QUI), intorno alle ore 9.10 è stata segnalata anche un'auto rimasta "intrappolata" tra le sbarre del passaggio a livello situato lungo la via Aurelia nella zona centrale di Loano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e in breve tempo la situazione è tornata alla normalità, nonostante qualche ulteriore piccolo rallentamento provocato al passaggio dei convogli.