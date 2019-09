Rinnovata la partnership tra Rari Nantes Savona e Banca Carige

Continua e si rinnova anche per la stagione 2019-2020 la tradizione che lega Rari Nantes Savona e Banca Carige Spa. L’accordo di partnership tra la Banca ligure e la Società Sportiva è stato siglato oggi dal Presidente della Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone, e dal Chief Commercial Officer di Banca Carige, Gianluca Guaitani, presente anche l’Area Manager di Savona-Imperia, Alessio Berta. Per la firma è stata scelta la Piscina Comunale Carlo Zanelli di Corso Colombo, luogo simbolo per lo sport, non soltanto savonese, e teatro di tanti successi per i colori biancorossi sia nella pallanuoto che nel nuoto sincronizzato.

L’intesa siglata oggi consolida una partnership storica tra due realtà che rappresentano, ciascuna nel proprio ambito, un punto di riferimento per il territorio e le famiglie savonesi.

“Il Gruppo Banca Carige, storicamente con la sua antica controllata Carisa ed oggi col brand della Capogruppo, supporta l’attività della Rari Nantes praticamente da sempre – commenta a riguardo il CCO di Banca Carige, Gianluca Guaitani - Con Rari Nantes Savona sosteniamo lo sport in una delle sue più importanti espressioni di eccellenza per la città ma anche il lavoro fondamentale che questa Società porta avanti con impegno, e sempre nuove iniziative dedicate soprattutto per ai giovani di questo territorio”.

Afferma il Presidente della Rari Nantes Savona, Maurizio Maricone: “Lo storico abbinamento con il Gruppo Carige rappresenta la continuità della società e del proprio impegno sportivo e sociale. Grazie all’attenzione della Carige per il territorio savonese la società ha potuto in questi anni mantenere alti livelli agonistici e lavorare con crescente intensità sui giovani contribuendo alla loro crescita sportiva e personale. La continuità, nel lavoro e nell’impegno quotidiano, credo sia il valore fondamentale da trasmettere alle nuove generazioni.”