Un buon materasso può essere la soluzione allo stress, all'insonnia e al mal di schiena

Dormire bene significa vivere meglio, infatti, dormire bene è molto importante perché dopo un buon sonno si riduce anche il rischio di malattie cardiache, di stress, infezioni e la memoria migliora ed è più facile pensare, concentrarsi e prendere decisioni.

Per dormire bene bisogna avere un buon letto, ma soprattutto un buon materasso che si adatti meglio al tuo corpo.

Per dormire bene ricorda inoltre, di scegliere un cuscino confortevole. Ma non è tutto! Dovrai creare nella stanza un ambiente confortevole, infatti, la camera per rilassarsi al meglio dovrà essere completamente buia e la temperatura non eccessiva, 18 gradi è quella ottimale.

Inoltre, sarà buona abitudine prima di andare a dormire far prendere aria alla camera. Se hai avuto una giornata stressante e non vedi l'ora di andarti a riposare e fare una bella dormita ristoratrice, ricorda sempre che il buon riposo parte innanzitutto da un buon materasso.

Ma come sapere quali sono i materassi migliori per dormire? È importante scegliere un prodotto di qualità, che resista nel tempo e che possa garantire un buon riposo per molti anni. Un buon materasso deve essere in grado di sostenere il tuo corpo in una posizione neutra in cui la colonna vertebrale assuma la curvatura naturale. Scegliere un materasso è sempre abbastanza difficile, pertanto conviene affidarsi ad esperti del settore. Esistono diversi materassi in commercio dai nomi tecnici come memory foam, waterfoam e poi ci sono anche quelli in lattice e a molle.