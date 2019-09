Albisola, tutti gli eventi in programma fino a domenica 6 ottobre

Tutti gli eventi in programma nel Comune di Albisola Superiore, fino a domenica 6 ottobre:

Sabato 28 settembre, Oratorio di Santa Maria Maggiore, ore 21.00 Concerto d’autunno Concerto del Coro Antonio De Vecchi, da Cinto Caomaggiore (Venezia), diretto da Luciano Bertuzzo, inserito all’interno della rassegna Albisola Arte e Musica, a cura dell’Associazione Comami Musica.

Domenica 29 settembre, Parco dell’Accoglienza c/o Santuario della Pace, dalle ore 9.00 Yoga and Holistic Fest Festival Regionale dello Yoga, a cura del Dipartimento di scienze e tecniche olistiche, in collaborazione con INDACO eventi e Patrizio Lai, con il contributo del Comune di Albisola Superiore – Assessorato al Turismo ed il patrocinio di World Yoga Alliance (WYA). L’evento si svilupperà nella cornice del Parco dell’Accoglienza – Santuario N.S. della Pace, un luogo d’eccellenza per la meditazione e le discipline olistiche ad essa collegate. Un grande polmone verde dove si avvicenderanno, con un programma prestabilito, scuole ed associazioni, professionisti dei vari settori ed esperti in materia di salute e benessere. La manifestazione rappresenta un importante appuntamento per tutte le età con momenti di incontro dedicati ai bambini, agli adulti, agli sportivi e a tutti coloro che desiderano trascorrere una semplice ma preziosa giornata a contatto con la natura. Ospite speciale della manifestazione sarà Ellen Grace O’Brian, insegnante e praticante del Kriya Yoga da più di 40 anni, discepola diretta di Roy Eugene Davis e diffonde gli insegnamenti del grande Maestro Paramahansa Yogananda.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, passeggiata E. Montale Mobilitutti Green Evento sulla mobilità alternativa, accessibile e sostenibile, per tutti.

Programma:

Sabato 5 ottobre, dalle ore 15 Esposizione e presentazione aziende specializzate in mezzi di trasporto sostenibile Prova e test dei mezzi elettrici Presenza Cooperativa Sociale Bandiera Lilla Educazione stradale a cura del Comando di Polizia Locale

Domenica 6 ottobre, dalle ore 10.30 Esposizione e presentazione aziende specializzate in mezzi di trasporto sostenibile Prova e test dei mezzi elettrici Presenza Cooperativa Sociale Bandiera Lilla E-Ellera: passeggiata in e-bike fino ad Ellera e ritorno (ritrovo e partenza ore 10.45) Tutti a Caccia del Tesoro: muoviti, rispondi e trova il tesoro!! Gioco a premi aperto a tutti a cura della Cooperativa Bandiera Lilla (ritrovo e partenza ore 10.45) Green Street Orienteering: cammina, orientati e scopri quanta CO2 hai risparmiato!! Gioco a premi aperto a tutti a cura del Cea Riviera del Beigua (ritrovo ed iscrizione, ore 15.00)

Domenica 6 ottobre, Parco dell’Accoglienza c/o Santuario della Pace, dalle ore 10.00 Il Mosaico dell’Accoglienza Ideazione e realizzazione partecipata di un mosaico che racconti di viaggi, incontri e accoglienza.

L’intento è quello progettare e realizzare un lavoro collettivo insieme alla cittadinanza e ai beneficiari del Progetto SIPROIMI, in collaborazione con la Cooperativa Arcimedia Onlus. Il mosaico come elemento fortemente simbolico: per i soggetti che saranno trattati, per l’azione della creazione dell’opera stessa (ognuno mette un tassello che è fondamentale per il compimento dell’immagine), per la progettazione partecipata e infine per la capacità di durata dell’opera.

Domenica 6 ottobre a partire dalle ore 10.00, incontro per la progettazione del mosaico.