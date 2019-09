Riprendono le attività dell'associazione sportiva Kokyu-Do Bushido Albenga

Settembre è praticamente finito, non soltanto sono ormai riaperte le scuole di ogni ordine e grado ma ripartono a pieno regime anche tutte le attività delle molte associazioni sportive sul territorio.

Per esempio domani, giovedì 26 settembre, dalle 17 alle 18 presso la palestra Kronos di via Gastaldi ad Alassio, si svolgerà una dimostrazione della Scuola Kokyu-Do Bushido di Albenga: una nobile e raffinata arte marziale che coniuga potenza, agilità, meditazione e una forte sensibilità etica.

Ci spiega l’istruttore Paolo Panero, che insieme all’istruttore Gianluigi Sciutto è il fondatore della scuola di Albenga: “I numeri nella nostra sede centrale vanno a gonfie vele, siamo ormai oltre quota 100 iscritti di diverse età, soprattutto tra i giovanissimi. Per questo motivo apriremo due nuove succursali, una presso la Kronos di Alassio e una ad Albenga in via Mazzini, di fronte ad Angolari Rapid. In entrambi i casi a gestirle sarà Patrizio Dettori, che ha sostenuto il nostro corso allenatori ed è qualificato per farlo”(leggi articolo su come si diventa allenatori QUI).

Inizialmente, in via sperimentale, su queste due nuove succursali accoglieranno i giovani iscritti nella fascia di età dei 6 e 7 anni, quella che attualmente sta vivendo un boom di richieste.

Ma la settimana del Kokyu-Do Bushido Albenga non è finita. Torna infatti, come ogni anno, la dimostrazione pubblica nel Centro Commerciale Coop “Le Serre di Albenga” (per gli appuntamenti degli scorsi anni leggi QUI e QUI).

Fin dalla mattinata sarà presente anche uno stand della Scuola Shiatsu attigua al Bushido che offrirà massaggi gratuiti con vari massaggiatori che si avvicenderanno nel corso del giorno.

Dalle 16 in poi, invece, si alterneranno le dimostrazioni pratiche di Bushido e le prove gratuite per chi vuole avvicinarsi a questo sport.

Spiega ancora l’istruttore Panero: “Il Bushido è un’arte marziale che si può praticare a tutte le età. Per questo nelle dimostrazioni di questo weekend ci focalizzeremo soprattutto sugli adulti, per dimostrare che cosa si può fare nel percorso di ottenimento delle cinture più alte”.