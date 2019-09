Il Flow Outdoor Festival si prepara ad una quarta edizione davvero entusiasmante e ricca di attivita’

Qualunque sia l’attività outdoor che più ti rappresenta, FLOW Outdoor Festival ti invita a celebrarle tutte dal 27 al 29 settembre a Finale Ligure.

Giunto alla quarta edizione il FLOW ha un programma davvero vario e ricco di occasioni uniche per tutti gli appassionati che possono passeggiare tra le aziende e team del lungomare, prenotare la propria escursione preferita e al contempo assistere a grandi competizioni sportive.

Le tre giornate di sport e vita all’aria aperta sono pensate per tutti, dai più piccoli agli adulti. Tra le conferme della manifestazione non possono mancare le attività legate al mondo della bici, per affinare la propria tecnica o per imparare nuove nozioni con coach d’eccezione; la scoperta affascinante della speleologia con escursioni adatte alle famiglie nelle grotte più note del finalese; per non dimenticare le lezioni a pelo d’acqua sulla tavola da sup o l’amatissima pump track in riva al mare. Diverse anche le novità in programma per questa quarta edizione che riguardano appuntamenti di slackline in spiaggia o l’esclusivo aperitivo al tramonto a bordo di una barca a vela. Quest’anno per la prima volta ci sarà anche un importante spazio per la cultura e la storia con le escursioni guidate organizzate in collaborazione con Mudif (Museo Diffuso del Finale) e Archeotrekking Manie con cui abbinare all’esercizio fisico di una camminata un’immersione in alcuni dei principali siti storici dell’area.

FLOW Outdoor Festival è anche una vetrina molto importante per i brand di settore che, a Finale, possono presentare al grande pubblico prodotti e far testare le novità nell’area expo, dislocata sul lungomare di Finalmarina, animato dagli speciali truck e stand delle aziende. A questo link è possibile consultare tutti gli espositori presenti.

Che sia lungo le speciali di gara, lungo i trail o dalla spiaggia il folto pubblico di FLOW potrà supportare, acclamare e tifare il suo atleta preferito ed assistere a competizioni sportive internazionali di grande prestigio.

Con il Bluegrass Trophy of Nations powered by SRAM, la gara di enduro in mountain bike dedicata ai Team, Finale accoglierà 24 nazioni per una sfida mondiale che la UCI premierà con la consegna della speciale maglia iridata creata appositamente per l’evento.

Si entrerà nel vivo della competizione venerdì 27 alle ore 19, con la Parata dei Team Nazioni, quando le vie di Finalmarina si trasformeranno in una sfilata di allegria, colori, culture provenienti da diverse aree geografiche del globo.

Per gli atleti che amano le nuove sfide c’è invece l’EpicBlue SwinRun Finale Ligure, che combina nuoto e corsa in frazioni alternate ripetute lungo il percorso di gara che da Finale porta alla cittadina di Noli e ritorno. Una gara che si immerge totalmente nel contesto paesaggistico proprio del finalese dalle acque di un mare bandiera blu agli storici sentieri dell’entroterra.

Dal 27 al 29 settembre c'è solo un luogo in cui ogni appassionato di outdoor vorrà essere: FLOW Outdoor Festival attende anche te.

Clicca sul link seguente per scoprire tutte le attività a cui poter partecipare durante FLOW Outdoor Festival.