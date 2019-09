A Loano la 13^ edizione del “Giro delle Mura - Memorial Paolo Romanisio”

Si svolgerà domenica 6 ottobre a Loano la tredicesima edizione del “Giro delle Mura - Memorial Paolo Romanisio”, gara podistica competitiva organizzata dai Runners Loano con il contributo ed il patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano nell'ambito della rassegna “Autunno in Sport”. La più classica tra le 10 chilometri autunnali si ripresenterà con il suo tradizionale percorso altamente panoramico e performante. Come ogni anno, il tracciato sarà impreziosito dalla presenza di un folto pubblico, pronto a seguire la corsa loanese con interesse e partecipazione.

Quella che è una vera e propria festa dei runners della Riviera è giunta ormai alla sua tredicesima replica e negli anni ha mantenuto le promesse delle prime edizioni, confermandosi sempre come una gara molto apprezzata e gradita, un appuntamento irrinunciabile per i tanti podisti che vi hanno partecipato almeno una volta.

Pur disputandosi in un periodo dell'anno “fuori stagione”, quando ormai la massa dei turisti e dei residenti estivi si è ridotta considerevolmente, il “Giro delle Mura” di Loano ha sempre fatto registrare un alto numero di partecipanti, rivolgendosi soprattutto al pubblico degli amanti della corsa, disposti anche a percorrere grandi distanze pur di venire a confrontarsi sul lungomare della città.

“Noi non abbiamo mai voluto abdicare alla nostra vocazione agonistica – sottolinea il presidente dei Runners Loano Edo Siri – Il 'Giro delle Mura' è una corsa senza compromessi. Chi la percorre lo fa per il gusto di confrontarsi con il cronometro e la fatica. Anche se nel panorama delle corse ormai c'è ogni genere di variante sul tema, noi restiamo fedeli alla più semplice delle formule, ma lo facciamo con una passione ed un'attenzione che spesso hanno portato i podisti a indicarci come esempio di organizzazione. Quest'anno la 13^ edizione potrà vantare per la prima volta lo status di gara nazionale e come sempre potremo onorarci di avere nella 'starting list' nomi di assoluto valore, sia in campo maschile che in campo femminile.”

Contestualmente alla gara agonistica si svolgerà una 10 chilometri amatoriale, aperta a tutti coloro che vorranno provare la distanza o più semplicemente correre senza troppa pressione.

Come nelle scorse edizioni, non mancherà la gara da un chilometro per i bambini e ragazzi under 14, il cui percorso ricalcherà fedelmente la cinta muraria del “borgo di dentro”. Il “borgo di dentro” costitutiva il primo nucleo della città di Loano, che poi si sarebbe allargato anche alle zone circostanti: domenica 6 ottobre si vestirà a festa per accogliere nel migliore dei modi tutti gli ospiti che verranno a godere della bellezza di un percorso interamente off-limits per le auto, ricavato all'interno della città e sul lungomare.

Il record maschile della corsa è stato stabilito nel 2010 da Chihaoui Ridha, che ha tagliato il traguardo in 30'45''; quello femminile è di Emma Quaglia, che nel 2009 ha fermato il cronometro a 33'04''. Emma Quaglia è anche la detentrice del maggior numero di vittorie avendo tagliato il traguardo per prima per ben quattro volte, mentre in campo maschile Mohamed El Mounim può vantare tre successi, seguito da Valerio Brignone che ha vinto le prime due edizioni (2007 e 2008) e che quest'anno sarà ancora al via, esempio di passione per la corsa e longevità sportiva.

Il centro cittadino verrà interessato dalla corsa dalle 8 alle 13, con chiusura al traffico a partire dalle 7 del mattino. La corsa agonistica prenderà il via alle 10 da Campo Cadorna, la corsa “baby” alle 9.30.