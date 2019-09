Autoscuole, Foscolo/Ripamonti (Lega): "No a Iva retroattiva per scuole guida, successo della Lega: manterremo alta la guardia"

Nota ufficiale di Sara Foscolo e Paolo Ripamonti, parlamentari savonesi della Lega :

"Grazie alla battaglia condotta in Parlamento dalla Lega contro l'Iva retroattiva per le scuole guida, abbiamo ottenuto un traguardo importante, facendo assumere al governo l'impegno ad affrontare in tempi brevi una questione che sta a cuore di migliaia di imprese su tutto il territorio nazionale, anche in provincia di Savona.

Costringere le autoscuole a pagare l'Iva degli ultimi 5 anni significherebbe mettere in ginocchio le attività e mettere in serio pericolo l'occupazione di migliaia di lavoratori. Questo è un passo in avanti decisivo: l'intervento della Lega, che è riuscita a far approvare il proprio ordine del giorno dall'aula del Senato, ha consentito di scongiurare il rischio di una tassazione vessatoria.

La battaglia non finisce però qui: manterremo alta la guardia sui prossimi passi del Governo, affinché provveda al più presto ad affrontare e risolvere questa vicenda, nell'interesse delle imprese italiane e dei loro dipendenti".