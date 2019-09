Turismo, Tosi (M5S) replica a Berrino: "Assessore... i dati li leggiamo tutti allo stesso modo! A parte lei..."

“Piacerebbe a tutti poter dire che in Liguria il turismo va bene. Piacerebbe a tutti leggere un report con il segno più. Purtroppo non è così. La matematica non è un opinione. Il segno meno indica valori sotto lo zero. Morale: trend negativo. Luglio nero" commenta il consigliere regionale del M5S Fabio Tosi.

"Forse l’assessore ritiene che finanche i giornalisti non sappiano leggere un banale report. E poi, Berrino in pratica dice che non dovrei dire la verità! Sennò italiani e stranieri potrebbero scegliere di non venire la prossima estate in Liguria. Chi a luglio ha scelto altre mete pur essendo venuto magari per anni in Liguria, avrà i suoi motivi. Che facciamo ora? Gli raccontiamo quella dell’uva? Io non sono uso a raccontare bugie: o una cosa va bene, o va male. E le politiche turistiche di questa Giunta non rientrano nella categoria del bene".

"Avete fallito. Fatevene una ragione. E cercate rimedi, anziché inventarvi realtà parallele - conclude - Tosi - E proprio perché fallimentari, e senza speranza, ritengo che le politiche turistiche dovrebbero essere di esclusiva competenza del Ministero”.