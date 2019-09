Cairo Montenotte, sabato 28 settembre un appuntamento per ricordare il compianto Pierangelo Tognoli

Sabato prossimo 28 settembre alle ore 17,30 nelle Salette cairesi di Via Buffa, 15 nell’ambito delle iniziative dell’ Accademia Bormioli di Cairo M., l’appuntamento sarà dedicato al ricordo del noto cairese Pierangelo Tognoli, scomparso nel 2013.

Nato nel 1935, cairese doc, anzi rocchettese da tre generazioni, era impiegato in Comune; grande appassionato di storia e cultura locale - aveva pubblicato il libro “Cairo nella storia della Liguria e della Nazione” - era impegnato nel sociale (volontario al sindacato Cisl, membro del Comitato per la difesa dell’Ospedale, ecc.) e in campo religioso: amministratore della parrocchia di Rocchetta, componente del Consiglio parrocchiale, segretario delle Opere parrocchiali educative e sociali, testimone dei valori cristiani e delle autentiche tradizioni.