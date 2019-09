Cairo, seconda edizione del censimento permanente della popolazione e abitazioni

Dal 1 ottobre 2019 inizieranno anche a Cairo Montenotte le operazioni relative alla seconda edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, attraverso il quale l’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale.

A differenza dei censimenti del passato, il Censimento permanente non coinvolge tutto il territorio, tutti i cittadini, tutte le abitazioni, ma di volta in volta solo una parte di essi, ovvero dei campioni rappresentativi: circa un milione e 400 mila famiglie, residenti in 2.850 comuni italiani. Solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la restante è chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni. In questo modo, entro il 2021, tutti i comuni partecipano, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie.

Due le rilevazioni che saranno svolte: la rilevazione da lista e quella areale, entrambe a campione. La rilevazione da lista, coinvolge, a Cairo Montenotte, circa 349 famiglie e consiste nella compilazione, fino a mercoledì 7 novembre, di un questionario online, tramite le credenziali contenute nelle lettere ricevute dall’Istat, contenenti anche le istruzioni, oppure recandosi in Comune, presso il CCR, Centro Comunale di Raccolta.

Dall’8 novembre al 13 dicembre le famiglie possono continuare a compilare il questionario in autonomia, o presso un Centro Comunale di Raccolta o effettuano l’intervista con un rilevatore. Dal 14 dicembre sarà possibile compilare il questionario solo tramite intervista con un rilevatore. Tutte le informazioni rilasciate devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2019. La rilevazione si chiude il 20 dicembre 2019.

La rilevazione aerale riguarderà un campione di territorio comunale che comprende 13 indirizzi, corrispondenti a circa 45 famiglie, che verranno sottoposte a un’intervista domiciliare da parte di un incaricato del Comune, munito di cartellino di riconoscimento e di tablet per la compilazione del questionario digitale.

Dal 1 al 9 ottobre le famiglie coinvolte verranno avvisate dell’avvio della rilevazione tramite lettera ufficiale e locandine presso il proprio indirizzo.

Dal 10 ottobre al 20 dicembre si svolgeranno le interviste “porta a porta” direttamente al domicilio del nucleo, come da data indicata nella comunicazione ricevuta.

Di seguito l’elenco dei 13 civici interessati alla rilevazione “porta a porta”: salita Ciapasqua 19, via della Resistenza 34, via Fratelli Ferraro 5, via Malfettani 4, corso Guglielmo Marconi 77, strada Colombera 16, via Monsignor Bertolotti 4, via Borreani Dagna 19, corso Brigate Partigiane 12, corso Guglielmo Marconi 90, salita Livio Ferraro 9, corso Guglielmo Marconi 122, via Monsignor Bertolotti 85.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge. Tutte le informazioni rilasciate devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2019. La rilevazione si chiude il 20 dicembre 2019

Per maggiori informazioni si può contattare Centro Comunale di Raccolta del Comune di Cairo Montenotte, attivo presso l’Ufficio Comunale di Censimento collocato al piano terra (lato destro) del Palazzo Comunale di Corso Italia al numero 01950707245, via mail all’indirizzo servizidemografici@comunecairo.it o tramite Pec, scrivendo a protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it

E’ possibile inoltre rivolgersi al numero Verde ISTAT 800811177, attivo dall’8 ottobre al 20 dicembre, in orario 9-21, anche per richiedere eventuale assistenza su problemi tecnici riscontrati in fase di accesso al sito web o durante la compilazione online del questionario.