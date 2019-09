Finale, convocata la conferenza dei servizi per il porto di Capo San Donato: interventi per circa 7,4 milioni di euro

Il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli mette il piede sull'acceleratore. Al via infatti l'iter autorizzativo che potrebbe portare nei primi mesi del 2020 all'approvazione del Piano urbanistico del Porto di Finale Ligure.

Si parla di interventi stimati in circa 7,4 milioni di euro : nuovi volumi (in diminuzione rispetto al precedente piano approvato nel 2004) con destinazioni varie, servizi portuali, spazi associativi, pubblici esercizi (bar-ristorante), capitaneria di porto, autorimessa, zone tecniche, e poi spazi e percorsi pedonali, verde pubblico, viabilità, sistemazione manto stradale, impianto di illuminazione, parcheggi coperti e scoperti (circa 250 da progetto).

"Un traguardo raggiunto che rappresenta allo stesso tempo un importante inizio - spiega in una nota il sindaco Frascherelli - la progettazione, avviata alla fine degli anni 90 dallo Studio Gallarati di Genova, giunge oggi al suo termine dopo un complicato percorso urbanistico".

"All'inizio del mio precedente mandato (2014) ci siamo trovati con un Piano scaduto, iniziato a lotti nel 2006 ma interrotto per ragioni tecniche e/o politiche sulle quali non voglio soffermarmi perchè parte del passato. La mia amministrazione ha ripreso la variante e su questa abbiamo dedicato anni di ragionamenti, diminuendo i volumi previsti, concentrandoli nella sola parte a ponente dell'area di intervento, ripreso la soluzione dell'ingresso a levante, l'unica possibile in conformità alle norme vigenti, ma sfruttandone l'imponenza con la creazione di volumi tecnici e rimesse utili di certo ai molti artigiani del nostro porto. - prosegue il primo cittadino - Grande attenzione all'associazionismo sportivo-sociale. Con spazi dedicati a queste importanti realtà del territorio che fanno vivere Capo San Donato durante tutto l'anno e conoscere a turisti e residenti. Nuove strutture per i molti utenti che per anni hanno sopportato una situazione difficile e non all'altezza di Finale Ligure: servizi igienici, posti auto, bar ristorante, uffici portuali, presidio di capitaneria, aree verdi, percorsi pedonali".

Dopo il percorso autorizzativo si aprirà la discussione sulla gestione. Qui si inseriscono discorsi sulla Direttiva Bolkestein e sulle concessioni demaniali: "Abbiamo già affrontato il tema negli scorsi mesi con i vertici politici ed amministrativi regionali. Ne riparleremo nel prossimo futuro e valuteremo tutti i possibili percorsi. Se sarà necessaria una gara ad evidenza pubblica o se potrà continuare una gestione diretta/indiretta del Comune (attraverso la sua partecipata) lo si valuterà nelle sedi competenti - spiega il primo cittadino - Per ora seguiamo con attenzione questa delicata fase progettuale ed autorizzativa. Nei prossimi mesi faremo nuove riunioni pubbliche dove sarà ancora possibile trarre importanti spunti, come fatto di recente in più occasioni al Porto. Ne abbiamo discusso in seno alla maggioranza, alla Consulta del Territorio ed Ambiente e più volte confrontati con Sovrintendenza e Regione. Una fase partecipativa che di certo arricchirà il futuro del nostro Porto".

Dopo la autorizzativa si aprirà una discussione legata ad un piano economico-finanziario in grado di garantire i lavori previsti dal piano, con un orizzonte temporale di concessione tutto da costruire con gli Enti sovra-comunali competenti.

Da ricordare inoltre le altre iniziative avviate su Capo San Donato: "Nelle prossime settimane saremo operativi con il Mercato del Pesce - commenta il vice sindaco Andrea Guzzi - si inizierà a concretizzare il progetto che ha visto vincere circa 150 mila euro di fondi Europei. Un piccolo-grande tassello per il nostro porto. Soprattutto se visto in questo disegno più ampio di riqualificazione complessiva derivante dalla futura approvazione del Piano urbanistico portuale. Ma non dimentichiamo le importanti opere marittime, in parte già finanziate quest'anno con circa 450 mila euro mediante la modifica del molo di sopraflutto, rafforzato ed adeguato alle correnti marine, in modo che si possano ridurre/eliminare la risacca interna allo specchio acqueo e quindi rendere più sicuro l'interno portuale".