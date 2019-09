L'autunno è la stagione più bella dell'anno: fervono i preparativi per chi si sposerà nella primavera successiva!

C’è chi dice che l’autunno sia la stagione più bella dell’anno: il cielo spesso è tersissimo e riesce a essere di un blu più elettrico di quello dell’estate, i boschi si tingono di rosso, le strade si coprono di un manto di foglie, il clima ancora mite fa tirare un sospiro di sollievo a chi ha patito l’afa di agosto… Tutto ciò riesce a risultare incredibilmente romantico! Quindi, perché non sposarsi in autunno?

Abbiamo chiesto una consulenza sulle tendenze autunno/inverno 2019/2020 a quello che rappresenta uno dei marchi d’eccellenza in tutta la Liguria e il Basso Piemonte nel settore dei matrimoni. Stiamo parlando di Pesce Maria José by SC Atelier Spose a Carcare.

Da oltre 60 anni il nome Pesce Maria José è sinonimo di abiti da sposa di inequivocabile bellezza. E in questo 2019 si è celebrato il decennale della nuova gestione, a cura di Sabrina Cordini e Nicoletta Santullo, che dal 2009 hanno aggiunto la sigla SC, tratta dai loro cognomi, scegliendo però di tutelare anche il nome storico di questa importante realtà sartoriale ligure.

Ci spiega Nicoletta Santullo: “In realtà, poiché la Liguria gode di un clima mite e piacevole tutto l’anno, da noi l’autunno non è necessariamente sentito più di altre stagioni dell’anno come periodo di matrimoni. E anche in termini di abiti da sposa le variazioni sono minime: rispetto alla primavera/estate si tende in autunno a privilegiare colori lievemente più caldi, come una punta di avorio leggermente più scura o una tinta pastello. Gli abiti si fanno più coprenti, con pizzi a coprire le spalle e le maniche, i tessuti sono appena più spessi, si tende infatti a usare il ricercato e raffinato mikado, o il duchesse, cioè un raso più pesante. Se poi l’autunno si rivela più rigido del previsto, si può adornare il tutto con una stola, un giacchino, il coprispalle”.

Tuttavia, come ci spiega ancora Nicoletta Santullo, l’autunno è a suo modo una stagione speciale: “Qui da Pesce Maria José by SC Atelier Spose amiamo l’autunno perché c’è fermento, c’è dinamismo: passato il caldo estivo, settembre è il mese in cui si inizia a programmare un nuovo anno, magari persino una nuova vita. Le coppie avviano la pianificazione del loro matrimonio nella primavera successiva, ed ecco che qui da noi inizia la magia. Accogliamo la giovane futura sposa, entriamo nella sua storia d’amore, perché non possiamo mai prescindere dal fatto che ogni amore è qualcosa di unico, di diverso da tutti gli altri, e quindi anche ogni matrimonio dev’essere qualcosa di esclusivo. C’è chi ci chiede quali sono le tendenze del momento, chi ci racconta i propri ricordi custoditi fin da ragazzina, chi ci descrive un sogno… E nella sala prove comincia a prendere forma l’abito, si comincia a costruire, si sperimenta con i pizzi, i tulle, l’organza. E poi c’è tutta l’emozione tattile: come dicevamo all’inizio, accarezzare un raso o un duchesse, sfiorare con le dita la seta, assaporare la piacevolezza e l’alta qualità dei materiali. Nulla viene lasciato al caso: scegliere il pizzo o la decorazione giusta è quello che riflette il carattere della sposa e, di conseguenza, anche il carattere dell’abito. Per questo amiamo l’autunno: perché per noi e per le nostre spose è un momento di entusiasmo, di creazione e di attesa crescente”.

Insomma, se anche voi siete pronti a compiere il grande passo e state iniziando in questo autunno a gettare le basi, segnatevi questi recapiti: Pesce Maria José by SC Atelier Spose – via del Collegio, 32 – Carcare – http://www.atelierpesce.com/