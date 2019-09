Lavori al "Ponte Rosso" di Albenga, il sindaco Tomatis: "Un occhio alla bellezza e uno alla sicurezza" (FOTO e VIDEO)

"Finalmente, dopo la riverniciatura, il nostro amato ponte tornerà ad essere rosso". Con queste parole il sindaco Riccardo Tomatis annuncia i lavori, partiti oggi, sul ponte di Albenga intitolato alla memoria di Libero Emidio Viveri, primo sindaco ingauno dopo la Liberazione.

Prosegue il primo cittadino: "Non una questione estetica, naturalmente, ma prima di tutto di sicurezza. Tanti saranno infatti gli interventi mirati in questo campo".

Infatti il cronoprogramma prevede una prima fase di intervento sulle rampe di raccordo al ponte e ai giunti di dilatazione su entrambe le carreggiate, in una fase successiva la riverniciatura dell'arcata e di tutte le parti metalliche (necessaria oltre che per ridare il colore rosso anche per proteggere la struttura del Ponte).

Per garantire la prima fase di lavorazioni la viabilità sul ponte sarà regolata con senso unico di circolazione con direttrice levante - ponente (direzione Alassio); pertanto in tale periodo coloro che da località Vadino si dirigono verso centro città, dovranno dalla rotatoria di via Piave, dirigersi verso lo svincolo di regione Miranda ed imboccare la ss.n.1 Aurelia per poi rientrare in centro città dallo svincolo con via del Roggetto.

Questa modifica alla viabilità comporterà una variazione del percorso dei bus di linea Tpl con la soppressione della fermata di Vadino (via Piave a levante della rotatoria) e Piazza del Popolo direzione Ceriale.

Durante la seconda fase di lavori, inerente la verniciatura dell'arcata, la viabilità sul ponte sarà garantita con il doppio senso di circolazione.

Conclude Tomatis, ponendo ancora una volta l'accento sulla sicurezza: "Troppe volte in passato i cittadini hanno pagato l'incuria delle amministrazioni comunali. Noi vogliamo che questo ad Albenga non succeda".