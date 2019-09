Roccavignale presenta i prodotti a marchio De.CO. alla 27esima Festa del Tartufo di Millesimo

Le eccellenze gastronomiche di Roccavignale protagoniste alla 27° Festa del Tartufo di Millesimo, in programma dal 26 al 29 settembre.

"Inizia una nuova avventura per il nostro paese - spiega il sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia - Un grande lavoro di squadra della Pro Loco e del Comune per mostrare alle migliaia di visitatori della Fiera del Tartufo di Millesimo i nostri prodotti".

"Dalle De.CO. 'cipolle ripiene' e 'miele di acacia', al pane cotto nel forno a legna. Per poi passare al neonato Vino Gublót. Senza dimenticare le famose cortecce - conclude il primo cittadino Fracchia - Un impegno non da poco che coinvolgerà oltre 20 volontari per 4 giorni".