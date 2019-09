"Supereroi senza superpoteri": la Croce Bianca Albenga insegna ai bambini l'importanza del massaggio cardiaco (FOTO e VIDEO)

Anche la Croce Bianca Albenga ha aderito, nella mattinata di oggi, a "Supereroi senza Superpoteri" manifestazione "flash mob" che ha unito, nella giornata odierna, tutte le Pubbliche Assistenze delle maggiori piazze italiane.

Lo scopo dell'evento è quello di sensibilizzare le fasce di età più giovani sul tema del massaggio cardiaco, spesso indispensabile per salvare delle vite. In questo caso ha preso parte alla dimostrazione una scuola Primaria di Albenga.

In questo video, la presentazione dell'evento ad opera dei militi della Croce Bianca.

Dino Ardoino, presidente della Croce Bianca Albenga, in questo video spiega l'importanza di offrire il proprio tempo per fare del bene, in un'epoca storica che ha sempre più bisogno di volontariato.

Alberto Passino, vicesindaco del Comune di Albenga, sottolinea in questo video il fatto che l'appuntamento odierno si inserisce perfettamente nei programmi e nella filosofia della "Settimana della Gentilezza" (leggi QUI).

Ed ecco in questi tre video, la descrizione dell'evento e, a seguire, il "flash mob" vero e proprio. In pratica, a ritmo di musica e seguendo i consigli e le istruzioni dei militi, i bimbi delle elementari dotati di un palloncino fatto a cuore blu, hanno praticato una simulazione di massaggio cardiaco all'altra metà dei bimbi, quelli rappresentati dal palloncino a cuore rosso. Un gesto rapido ed efficace che in molti casi può salvare una vita.