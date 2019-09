L'ufologo savonese Angelo Maggioni ospite di Giancarlo Magalli a "I fatti vostri"

A.R.I.A (associazione ricerca italiana aliena), fondata dall'ufologo ligure Angelo Maggioni e dall'ufologo Antonio Bianucci, sarà ospite domani alle ore 11 a "I Fatti vostri" condotto da Giancalo Magalli. In particolare sarà discusso un avvistamento avvenuto sul cielo di Roma presso il Vaticano ad opera di un fotografo e regista professionista, Tony Zecchinelli.

L' associazione (in fase di costituzione) sarà rappresentata dall'ufologo Antonio Bianucci che collabora con Magioni da anni.

Famoso l'avvistamento avvenuto in Liguria nel giugno 2018 presso Seborga da parte di un rappresentante delle forze dell'ordine , due oggetti con velocità elevata che nessun mezzo terrestre è in grado di assumere, si muovevano nella vallata Ligure, uno dei due addirittura a tratti si allungava.

A Roma il testimone, nella metà di settembre tra il 10 e il 19 , ha avvistato almeno tre oggetti non identificati muoversi velocemente e di diversa forma . La segnalazione di Tony Zecchinelli è particolare per alcuni aspetti ritenuti interessanti, uno la diversità delle forme degli stessi oggetti ripresi , diverse angolatura di accelerazione e intensità luminosa.

Ha usato un obbiettivo da 700 mm e cavalletto Come per gli oggetti della Marina USA anche in questo caso rimane il mistero della loro provenienza, colore, forma, intensità luminosa diverse fra loro, L'ufologo ligure ricorda che chiunque abbia visto, filmato e fotografato oggetti particolari può inviare il materiale alla mail inforicercaaliena@gmail.com.