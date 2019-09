8° edizione di "Savona in bici": ciclopedalata turistica in città e intrattenimento

La Ciclopedalata turistica “Savona in bici” (8°edizione) che si snoderà lungo vie e piazze della Città, con partenza da Piazza Sisto IV ed arrivo al Centro Polifunzionale Le Officine, Savona, si terrà in sabato 28 settembre 2019. Tale evento sarà organizzata dall’Associazione “Chicchi di Riso” Onlus in collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia di Savone e il Comune di Savona.

Per la parte tecnica con il supporto dei punti vendita Speedwheel Savona, sito in Corso Vittorio Veneto 17r, Savona; Sporting, sito in P.zza G. Rossa (Crescent) e Il Sogno nel cassetto, sito in Via A. Manzoni 46r.

Il ritrovo è dalle ore 15,15 in Piazza Sisto IV° (fronte Palazzo Comunale) a Savona e la partenza è prevista alle ore 16,30. L’arrivo avverrà nella suggestiva location del Centro Commerciale Le Officine, dove tutti i partecipanti al loro arrivo riceveranno una “merenda” offerta proprio dalle Officine, con la collaborazione di Conad.

Per informazione ed iscrizioni si possono trovare presso:

• Ufficio Sport Comune di Savona (019/8310670)

• Speedwheel, Corso Vittorio Veneto 17r Savona (019/813375)

• Sporting, P.zza G. Rossa Savona (Crescent)

• Il Sogno nel cassetto, Via A. Manzoni 46r Savona.

Ai partecipanti, all’atto dell’iscrizione, verrà consegnata al ritrovo in Piazza Sisto IV a ricordo della manifestazione, la “Maglietta” ufficiale della ciclopedalata (obbligatorio indossarla). Si consiglia e raccomanda a tutti i partecipanti l’utilizzo del casco (normativa nuovo Codice della Strada). L’organizzazione viene manlevata da eventuali responsabilità riconducibili ad incidenti o danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione.

Sarà un pomeriggio ricco di eventi e intrattenimento: a partire dalle ore 15.00 alla presenza dell’Agente Consolare degli Stati Uniti di America si commemora la scoperta da parte del nostro concittadino Cristoforo Colombo dell’isola di Saona ai Caraibi. Chiamata così in omaggio alla sua città.

Un convegno che si terrà presso l'Idea Hotel Savona con illustri personalità e studiosi, ma soprattutto giochi, danze del 1500, maschere competizioni del tempi antichi per i bambini con ricchi premi per tutti. Tante saranno le iniziative legate all’America e alla sua scoperta per far conoscere la cucina pre colombiana e tutte le bontà importate. Prevista anche una esposizione di jeep d’epoca americane. Un modo per scoprire insieme cosa è significato per il vecchio continente e per Savona dare i natali a Cristoforo Colombo, intrepido Savonese, in collaborazione con Studio Aschei. Vi saranno esibizioni e spettacoli di danza con la scuola Semplicemente Danza.

Il pomeriggio del 28 Settembre proseguirà con l'intrattenimento di FEM Spettacoli con: Marasso Il trampoliere con animazione itinerante; Lello Clown e i suoi laboratori di circo e spettacoli per bambini; Squilibrio con un bellissimo show e numeri di circo e acrobatica! Insomma un pomeriggio all'insegna dello sport, cultura e intrattenimento.

Dunque appuntamento sabato 28 settembre 2019 dalle ore 15.15 ritrovo per la Ciclopedalata e dalle ore 15.30 intrattenimento, presso il Centro Polifunzionale Le Officine, in via Stalingrado 94R – Savona