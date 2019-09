Andora, una serata di arte e letteratura per dire grazie ai commercianti ed artigiani che hanno collaborato con il Festival del Noir

L’ispettore Calcagno, l’amato protagonista dei gialli di Maurizio Pupi Bracali incontrerà Andrea G Pinketts nelle pagine del suo prossimo libro: lo scenario sarà il Festival A G NOIR.

L’annuncio ad Andora nel corso di una serata culturale organizzata dall’Amministrazione Demichelis e dalla CE Contemporary per ringraziare gli esercenti, gli operatori turistici e gli artigiani che hanno collaborato e sostenuto il Festival del Noir andorese.

Il Sindaco, Mauro Demichelis, il Vice Sindaco, Patrizia Lanfredi, l’Assessore alla Cultura, Maria Teresa Nasi e il Consigliere delegato al Commercio, Corrado Siffredi hanno consegnato gli attestati di riconoscimento ai commercianti presenti, sottolineando l’importanza del loro apporto alla buona riuscita della manifestazione.

“E’ giusto sottolineare il grande valore dell’apporto dato all’organizzazione e al successo del Festival da questi operatori turistici, commerciali e del mondo dell’artigianato – ha spiegato il Sindaco Mauro Demichelis – Per questo abbiamo voluto creare una serata dedicata a loro, impreziosita dalla presenza dell’artista Omar Peruzzi e dello scrittore Maurizio Pupi Bracali, fra i protagonisti del Festival 2019, che ringraziamo per averci concesso qualche anticipazione sul suo prossimo libro. Non sempre chi sostiene il festival riesce a parteciparvi a causa degli impegni lavorativi – hanno spiegato gli amministratori presenti - Ma è indubbio che tutti loro hanno arricchito e promosso l’evento realizzando bellissime vetrine, proponendo menù o cocktail a tema, ma anche fornendo servizi di accoglienza, location per incontri e prodotti per gli aperitivi noir che aprono tutte le serate.”

Nel corso della serata lo street artist Omar Peruzzi che ha realizzato un’opera dedicata a Andrea G Pinketts, padrino del Festival A G NOIR, molto apprezzata dai presenti. “Abbiamo proposto anche una serie di proiezioni di immagini del Festival e il saluto della mamma del nostro compianto padrino che alcuni dei presenti avevano avuto modo di conoscere nelle serate dopo il Festival e nel corso delle sue visite ad Andora – spiega Christine Enrile della CE Contemporary.

Gli esercenti premiati sono : Hotel Due Gabbiani, Hotel Galleano, Hotel Liliana, Hotel Lungomare, Hotel Moresco, Hotel San Marco, Blue’s Note, Panificio Fassio, Panificio Torinese, Panificio Panelli, Libreria Squilibri, gelateria Fiocco di Panna, Bar Caffè Doria, Mani in pasta, Bar Caprice, Villaggio degli Ulivi, Bar Birò, Via Roma Moda, Cele Caffè, Turtle Beach, Creuza de ma, l’Isola Allegra, Bagni Nostromo, La B de La P, I gelati di Morizio, Ristorante Pinamare, Pizzeria Botafogo, e Vivaio Caviglia. Sono state premiate anche le signore Manuela Forlani, Nella Piccardo, Il Circolo Fotografico Andorese e il fotografo Gianni Pastorino.