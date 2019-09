Gas fluorurati: la CCIAA organizza un seminario informativo per le imprese

Dal 25 settembre è scattato l'obbligo per le imprese del settore della manutenzione ed installazione di comunicare i dati sugli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento effettuati su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Per illustrare agli addetti ai lavori le novità normative che impongono nuovi adempimenti agli installatori di impianti idrotermosanitari, la Camera di commercio Riviere di Liguria organizza un seminario in calendario giovedì 3 ottobre dalle 9 alle 12.30 (in presenza nella sede camerale di Savona e in collegamento web conference con le sedi di Imperia e La Spezia).

Il seminario sarà curato da un formatore di Ecocerved, società consortile del sistema delle Camere di Commercio che svolge le attività utili agli enti camerali per adempiere ai numerosi compiti richiesti dalla normativa ambientale nazionale e comunitaria.

Il seminario approfondirà, in particolare, questi argomenti: normativa vigente (regolamento UE 517/2014 e DPR 146/2018); certificazione; comunicazione interventi; operatori; sanzioni; la funzionalità ed esempi di utilizzo della banca dati F-gas.

La partecipazione al seminario è gratuita ma, per motivi organizzativi, gli interessati devono confermare la presenza all’indirizzo e-mail ambiente@rivlig.camcom.it