"Orientizzati": il "Sol Levante" torna a splendere su Spotorno

Prenderà il via domani, venerdì 27 settembre, e si protrarrà fino a domenica 29 settembre l'edizione 2019 di "Orientizzati", Festival del Giappone a Spotorno: dopo l'eccellente successo della scorsa prima edizione, tre giorni di incontri, laboratori, mostre e spettacoli in varie location cittadine e in diverse fasce orarie, per provare l'emozione di lasciarsi rapire dal fascino del Sol Levante.

Questo evento ha ottenuto non solo il Patrocinio del Comune di Spotorno, ma quello del Consolato Generale del Giappone a Milano, proprio per la valenza culturale che ricopre.

Ecco il programma dettagliato:

Venerdì 27

18.00 Casa del Turismo

Inaugurazione della mostra 古今東西 Kokontouzai

della fotografa Tamayo Horiuchi

20.30 Sala Convegni Palace

Serata inaugurale del Festival

Introduzione a cura del dott. ing. Mattia Fiorini, Sindaco del

Comune di Spotorno e di Maximiliano Magnone, Consigliere alle

Politiche Giovanili

Conferenza “Geisha e Samurai, il Giappone tra esotismo e

tradizione” a cura della professoressa Rossella Marangoni, nipponista e docente di cultura giapponese a Milano.

Sabato 28

10.30-12.00 Giardini Centrali

Laboratorio aperto di Shodo

11.00-12.00 Hotel Ligure

Dimostrazione della Cerimonia del tè

15.30-17.30 Giardini Centrali - Piazza della Vittoria

Passeggiata/sfilata in Yukata

16.00-18.00 Casa del Turismo & Giardini Centrali

Laboratori aperti di Shodo/Origami/Ikebana

Laboratorio di fumetti Manga per bambini dai 6 ai 12 anni

a cura di Roberto Giannotti, architetto/designer

18.00-19.00 Piazza della Vittoria

Vestizione del Kimono

19.00-21.00 Piazza della Vittoria

Show cooking di cucina casalinga giapponese con assaggio

21.00-22.00 Piazza della Vittoria

Dimostrazione di Taiko.

Domenica 29

10.30-12.00 Giardini Centrali

Laboratorio aperto di ???

11.00-12.00 Hotel Ligure

Dimostrazione della Cerimonia del tè

15.30-17.30 Casa del Turismo & Giardini Centrali

Laboratori aperti di Shodo/Origami/Ikebana

17.30-18.30 Giardini Centrali

Spettacolo teatrale per bambini Kamishibai

18.30-19.30 Piazza della Vittoria

Dimostrazione di arti marziali giapponesi

a cura di Associazione Kokoro & Polisportiva Spotornese.

Tutti gli eventi in programma sono allestiti e realizzati in collaborazione con Kokoro, associazione per la diffusione della cultura giapponese.

Commenta il consigliere delegato alle politiche giovanili Maximiliano Magnone: "Ringrazio tutta l'amministrazione comunale di Spotorno e l'assessorato al turismo che, così come era stato per la prima edizione, anche in questo secondo anno mi hanno garantito tutto il supporto necessario. E ringrazio l'associazione culturale Kokoro per la preziosa collaborazione".

Nella fotogallery di questo articolo è allegata anche una cartina con i luoghi che ospitano i vari appuntamenti citati nel programma. Ovviamente, in caso di maltempo, potrebbero avvenire alcuni spostamenti dell'ultimo minuto a discrezione degli organizzatori.