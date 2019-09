Radio Onda Ligure 101: Willie Peyote presenta in anteprima il suo nuovo album

Willie Peyote presenta in anteprima il suo nuovo album oggi pomeriggio in diretta sulle frequenze di Radio Onda Ligure 101.

Il cantautore e rapper torinese ha infatti da poco pubblicato il nuovo singolo “La tua futura ex moglie” e ha annunciato l’uscita di “Iodegradabile”, il nuovo album in arrivo il 25 ottobre per Virgin Records (Universal Music Italia), già disponibile il preorder su iTunes e il presave su Spotify.

Con 4 album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che loda la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente e divertente.

L’intervista a Willie Peyote è in programma alle 16 e 10 circa nel programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming all’indirizzo www.ondaligure.it

