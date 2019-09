Un romantico weekend tra sauna, rafting e cavalli: regalatevi una pausa allo Stiera Village

Immaginate un weekend per staccare dalle prime settimane autunnali: natura, sport e benessere in un romantico chalet in legno. Sembra un sogno ma è possibile allo Stiera Village - Rafting di Gaiola Valle Stura di Demonte, in provincia di Cuneo.

L'offerta proposta per il weekend del 28 e 29 settembre è stata strutturata in modo che possiate scegliere la vostra formula ideale.

OFFERTA Weekend in CHALET - SAUNA FREE

L’offerta comprende 2 giorni e 1 notte con pernottamento in chalet matrimoniale con prima colazione inclusa, sauna esclusiva e riservata valida per due persone. Potrete inoltre scegliere fra una delle seguenti attività per due persone:

RAFTING

E - BIKE

CAVALLO

Il prezzo è di 139,00 € a coppia

La prenotazione obbligatoria e per qualsiasi informazione è possibile contattare il numero

3381011194 o visitare il sito http://www.rafting-canoa.it/