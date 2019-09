Ardenti (Lega): "Il governo Pd/M5s blocca i fondi per disabili. Una vergogna"

Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini, traccia un bilancio su alcune misure annunciate dal governo attualmente in carica: “Il Governo Pd-M5S blocca i fondi per i disabili. Una vergogna.

Oggi gli organi di stampa hanno infatti riportato che i punti all’ordine del giorno riferiti al ‘Piano per la non autosufficienza e Dopo di noi’ con la relativa assegnazione delle risorse, sono stati rimandati per la mancata approvazione da parte del Governo perché in sostanza non esiste più il Ministero della Disabilità e la delega alla Famiglia voluti dalla Lega (congelata nelle mani del presidente del Consiglio dei ministri).

Per quanto riguarda anche la Liguria, sottolineo che questa grave situazione rischia di far slittare la liquidazione delle risorse, con conseguenti difficoltà dei fondi attesi da tante persone che hanno bisogno di aiuto.

Pertanto, oggi ho presentato un ordine del giorno in cui ho chiesto alla giunta regionale di attivarsi presso il Governo affinché sblocchi il più presto possibile le risorse destinate alle Regioni a tutela di un settore così delicato”.