Giornata europea della sicurezza stradale, l'assessore del Comune di Savona Levrero: "Bisogna ripartire da autoresponsabilità ed educazione civica"

La prima edizione del progetto EDWARD ("European Day Without A Road Death") si è svolta in 31 paesi mercoledì 21 settembre 2016 e si è rivelata efficace in termini di sensibilizzazione. Più di 103 000 organizzazioni e singoli cittadini hanno sottoscritto un impegno a favore della sicurezza stradale sul sito della rete europea di polizia stradale (TISPOL), e in tutta Europa hanno avuto luogo oltre 80 azioni sulla sicurezza stradale, tra cui attività di informazione e sensibilizzazione in scuole e aziende, seminari, conferenze e concorsi. Inoltre, le campagne sui social media #ProjectEDWARD e #seatbeltselfie sono state seguite da oltre 19 milioni di persone (Fonte Commissione Europea Mobilità e Trasporti ndr).

"La Giornata Europea della Sicurezza Stradale viene celebrata, dal 2016, ogni 21 settembre o durante la Settimana Europea della Mobilità. In questa giornata l'attenzione viene rivolta alla prevenzione, ricordando che ogni giorno, solo in Italia, muoiono circa nove persone in incidenti stradali" commenta l'assessore alle Politiche della Sicurezza del Comune di Savona Roberto Levrero.

"Pur condividendo la grande valenza di una giornata che focalizzi l'attenzione su questo problema vasto, che coinvolge tutti, a partire dai pedoni, ritengo che la vera sicurezza consti nella prevenzione, quotidiana e che essa debba iniziare fin dalla tenera età, con l'esempio responsabile della famiglia e l'educazione civica insegnata a scuola. La prevenzione degli incidenti infatti, non si sostanzia solo nel corretto comportamento di chi conduce un veicolo - evitando l'uso di sostanze stupefacenti, alcool, ecc - ma anche di tutti gli altri utenti della strada".

"Una volta fin da bambino ci si sentiva dire "guarda dove metti i piedi!", mentre ora è talmente un costume camminare guardando lo smartphone , che alcuni Paesi hanno integrato la segnaletica per evitare ai pedoni di andare a sbattere. Questo mi sembra assurdo, in quanto accondiscende un comportamento onninamente irresponsabile, facendolo entrare in un concetto di normalità suicida. Caposaldo prodromico della sicurezza, non solo stradale, è il concetto di rispetto per se ed altri: è in questo alveo che, crescendo, si evita di parcheggiare sui marciapiedi, di intralciare gli stalli per disabili, di credere che biciclette, skate e quantaltro non siano sottoposti al codice della strada e possano circolare intralciando marciapiedi od un'intera corsia di marcia. E' sempre in questo alveo che i pedoni responsabili ed attenti alla propria vita, attraversano sulle strisce, col semaforo verde, usano sottopassi ed evitano improvvisate distante dagli attraversamenti e magari facendosi largo con passeggini".