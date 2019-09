Il progetto "Mare Moto" di Vanni Oddera approda sulla spiaggia del Gaslini di Genova

La scorsa settimana una giornata meravigliosa per il progetto Mare Moto del "supermotociclista" acrobatico Vanni Oddera nella spiaggia dell’ospedale Gaslini di Genova, eccellenza nel mondo con il Direttore Generale Paolo Petralia.

Una giornata unica in mare con la partecipazione del campione Manuel Reggiani (su Instagram come @manuelreggiani33) e il suo team arrivato da Cattolica per i bimbi ricoverati nella struttura.