L'Accademia Kronos inaugura nel ponente savonese un 'servizio taxi' per il trasporto di animali domestici

Al via nel mese di ottobre il nuovo servizio di Accademia Kronos nucleo cinofili del ponente ligure.

"Si tratta di un servizio di accompagnamento per animali domestici verso strutture quali ambulatori veterinari, toelettatori, aree sgambamento, ritiro presso staffette, spiagge per cani ecc o ritiro di farmaci veterinari - spiegano dall'Accademia Kronos - Potranno usufruirne tutti i soci AK in regola con il tesseramento (30 euro annui) e pagando solo i consumi reali del mezzo".

"Chiunque avrà possibilità di iscriversi anche alla prima richiesta di intervento. Verranno pure stipulate convenzioni con i Comuni per il trasporto di animali di proprietà degli assistiti dai servizi sociali".

"L'area coperta va da Finale Ligure ad Andora e relativo entroterra. Per tutte le urgenze è comunque attivo il 112 veterinario - concludono dall'Accademia Kronos - L'auto, acquistata con il contributo dei volontari A.K. e di alcuni benefattori, è una Fiat Stilo sw blu con banda verde e scritte identificative. Qualsiasi informazione verrà data chiamando il numero 3318369495".